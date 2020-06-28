سكاي: صفقة تبادلية وشيكة بين يوفنتوس وسيتي

ذكرت شبكة سكاي سبورت إيطاليا أن يوفنتوس ومانشستر سيتي سيعلنان بعد ساعات صفقة تبادلية بين الناديين.

وأوضح تقرير سكاي إيطاليا أن الصفقة التبادلية بين يوفنتوس وسيتي ستكون بانتقال اللاعب الشاب فيليكس كوريا إلى يوفنتوس وانضمام الشاب بابلو مورينو إلى سيتي.

وأفاد التقرير أن كلاهما يخضع للكشف الطبي يوم الأحد قبل الإعلان عن الصفقة.

مورينو المهاجم البالغ من العمر 18 عامًا هو أحد خريجي أكاديمية برشلونة.

ومن المقرر أن ينتقل مورينو إلى فريق جيرونا على سبيل الإعارة من أجل اكتساب خبرة اللعب للفريق الأول.

أما البرتغالي فيليكس كوريا، جناح مانشستر سيتي البالغ من العمر 19 عاما فقد لعب على سبيل الإعارة لفريق ألكمار الموسم المنصرم، ويشبهه البعض بكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس.

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