دراما اللحظات الأخيرة.. ذكاء سيبايوس يقود أرسنال لنصف نهائي كأس إنجلترا

نجح نادي أرسنال في تخطي شيفيلد يونايتد بعد مواجهة قوية للغاية ليبلغ نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

داني سيبايوس النادي : أرسنال أرسنال

النادي اللندني تقدم في الشوط الأول من نقطة الجزاء في الدقيقة 24 بعد ركلة جزاء سجلها نيكولاس بيبي، ثم تعادل شيفيلد يونايتد في الدقيقة 87 عن طريق ديفيد ماكجولدريك قبل أن يسجل داني سيبايوس هدف الفوز في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

بدأ شيفيلد المباراة بقوة حينما سجل بعد ركنية في الدقيقة الثامنة عن طريق جون لاندسترام، لكن حكم الفيديو ألغى الهدف بداعي التسلل.

بعد ذلك حاول أرسنال إزعاج مضيفه وبعد محاولة لأليكساندر لاكازيت تدخل كريس شام بقوة على المهاجم الفرنسي ليحتسب الحكم ركلة جزاء في الدقيقة 22، سجلها نيكولاس بيبي بعد دقيقتين من التوقف لعلاج لاكازيت.

ولاحت فرصة خطيرة أخرى لأرسنال لمضاعفة الفارق بعد تمريرة من لاكازيت إلى بيبي على حدود منطقة الجزاء، لكن دين هيندرسون حارس مرمى شيفيلد تصدى للتسديدة ببراعة في الدقيقة 28 من عمر الشوط الأول واللقاء.

واضطر شيفيلد إلى إجراء تبديل اضطراري في الدقيقة 35 بعد إصابة لاندسترام وأشرك ساندر بيرج.

مع بداية الشوط الثاني أجرى أرسنال بدوره في الدقيقة 54 تبديلا اضطرارية بإخراج ديفيد لويز المصاب وإشراك روب هولدينج.

ضغط شيفيلد أتى بثماره في الدقيقة 87 بعد ركنية ارتبك دفاع أرسنال خلالها، إذ أخطأ سياد كولاسيناك في إبعاد الكرة ليسددها في جسد زميله شكودران موستافي لتصل الكرة أمام ديفيد ماجولدريك أمام منطقة الست ياردة ليسكنها الشباك.

أبى داني سيبايوس إلا أن ينتهي اللقاء بانتصار فريقه، وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع حصل على الكرة على طرف منطقة جزاء المنافس الأيمن، راوغ اللاعبين حتى زميله في الفريق بيبي على أنه سيسدد لكنه اخترق منطقة الجزاء.

وأصبح سيبايوس في مواجهة مباشرة مع هيندرسون ليسكن الكرة بطريقة رائعة من أسفل الحارس وبين أقدامه، ليكون هدف التأهل إلى نصف النهائي.

أرسنال رافق مانشستر يونايتد إلى نصف نهائي البطولة، منتظرين الفائز من مواجهات ليستر سيتي وتشيلسي ونيوكاسل يونايتد ومانشستر سيتي.

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