جوارديولا يلمح لغياب أجويرو حتى نهاية الموسم

الأحد، 28 يونيو 2020 - 15:30

كتب : FilGoal

أجويرو

يتوقع بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أن يغيب مهاجمه سيرجيو أجويرو حتى نهاية الموسم.

سيرخيو أجويرو

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

أجويرو خضع لجراحة في الركبة يوم الخميس ولم يعلن ناديه مدة غيابه عن الفريق، لكن جوارديولا ألمح إلى ذلك.

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "ربما نفتقد سيرجيو أجويرو لنهاية الموسم".

أخبار متعلقة
بيكيه: تذكروا أننا برشلونة.. القتال للنهاية جزء من شخصيتنا الإنتاج الحربي: باسم مرسي ليس مصابا بكورونا.. كل مسحاتنا سلبية مصدر في الإسماعيلي لـ في الجول: نتواصل مع اتحاد الكرة لتحديد موعد إجراء المسحات

وأضاف عن الإصابات التي ضربت الفريق "فيل فودين تعرض لكدمة في الدقائق الأولى من مباراة بيرنلي، كما أن جون ستونز يعاني من إصابة طويلة والآن فرناندينيو موقوف، هذه الأشياء قد تحدث".

ويلعب سيتي مع نيوكاسل يونايتد في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأحد.

وأوضح المدرب الإسباني "علينا أن نحاول التعايش مع هذه الغيابات ونتأهل لنصف نهائي كأس الاتحاد".

وتابع "سنحاول التغلب على نيوكاسل، والفوز بالمباريات المتبقية في الدوري من أجل أن نصل لدوري الأبطال في أفضل حالة ممكنة".

وأكمل "في الوقت الحالي تركيزنا الكامل ينصب فقط على مواجهة نيوكاسل، بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي تمثل أولوية الآن لأنها المباراة التالية، وبإمكاننا الوصول إلى ويمبلي مجددا في نصف النهائي".

وأتم "إنها أهم مباراة الآن، وبعدها نناضل من أجل حسم المركز الثاني في الدوري والتأهل لدوري الأبطال الموسم المقبل، ثم بعد ذلك نستعد لريال مدريد".

وانتصر سيتي بنتيجة 2-1 على ريال مدريد في سنتياجو برنابيو بذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا قبل أن تتوقف المسابقة بسبب انتشار فيروس كورونا.

طالع أيضا

جوارديولا: سننظم ممرا شرفيا لليفربول

الأهلي يجري المسحة الطبية الثانية

مواعيد مباريات الأحد

مصدر في اتحاد الكرة: ارتفاع عدد المصابين بكورونا في الدوري الممتاز

مرتضى يشكر جمهور الزمالك بعد ظهوره ضمن الأكثر تفاعلا في تويتر

الزمالك: لهذا نفضل بدء موسم جديد

أجويرو جوارديولا مانشستر سيتي
نرشح لكم
أخر الأخبار
اتحاد الكرة: لدينا 19 إصابة بالكورونا في الدوري وليس بينهم عواد.. وإجراءات قبل المباريات 48 دقيقة | الدوري المصري
ماركا: شجار عنيف بين كيكي سيتيين ولاعبي برشلونة في غرفة الملابس 58 دقيقة | أوروبا
بادجي: أعد جماهير الأهلي بتسجيل الأهداف.. تخطيت فترة الانسجام ساعة | الدوري المصري
استراحة في إيطاليا - ميلان (0) روما (0).. انطلاق الشوط الثاني ساعة | أوروبا
في الدرجة الثانية – الزرقا يعلن العودة للتدريبات منتصف يوليو ساعة | مصر
الشوط الثاني ربع نهائي الكأس - ليستر سيتي (0) - (1) تشيلسي ساعة | أوروبا
سكاي: صفقة تبادلية وشيكة بين يوفنتوس وسيتي 2 ساعة | أوروبا
بيراميدز يعلن سلبية المسحات الطبية لجهازه الفني 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يعلن 6 حالات إيجابية بفيروس كورونا في الدوري المصري 2 حبس محمود حمد لاعب المصري 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الشروع في القتل 3 الزمالك يؤجل اجتماعه الطارئ "بسبب تطورات جديدة في المهزلة" 4 مرتضى منصور: ما قيل عن عبد الغني كذب.. ونطلب مقابلة رئيس الوزراء
قد ينال إعجابك