انتهت كأس إنجلترا - شيفيلد (1) - (2) أرسنال

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لأحداث مباراة أرسنال وشيفيلد يونايتد ضمن منافسات ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأحد.

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نهاية المباراة

د.90+1 جوووووول يا لها من مباراة، داني سيبايوس يخطف الكرة ويرواغ من على حافة منطقة الجزاء يخترق دون ضغط ويواجه دين هيندرسون ويسكن الكرة ببراعة في الشباك. أرسنال يتقدم مجددا.

د.87 التعاااادل لشيفيلد في وقت قاااتل بعد خطأ دفاعي ساذج من كولاسيناك الذي أبعد الكرة في جسد زميله موستافي أمام المرمى لتصل إلى ديفيد ماكجولدريك أمام المرمى في منطقة الست ياردة ليسكنها الشباك.

د.54 تبديل اضطراري لأرسنال بخروج لويز ومشاركة روب هولدينج.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

د.37 توقف المباراة بعد اصطدام قوي للغاية بين جوي ويلوك وأوليفر ماكبورني قبل استئناف اللعب بعد دقيقتين عقب الاطمئنان على اللاعبين

د.35 خروج لاندسترام مصابا ودخول ساندر بيرج

د.28 فرصة خطيرة لأرسنال بعد تمريرة من لاكازيت إلى بيبي على حدود منطقة الجزاء تسديدة قوية تصدى لها دين هيندرسون حارس شيفيلد ببراعة.

د.24 جووووول نيكولاس بيبي يسجل من نقطة الجزاء

د.22 ركلة جزاء لأرسنال بعد تدخل قوي من كريس شام لاعب شيفيلد على أليكساندر لاكازيت مهاجما لمدفعجية.

د.09 حكم الفيديو يلغي الهدف بداعي التسلل.

د.08 جوووووول الأول لشيفيلد يونايتد عن طريق لاندسترام برأسية بعد متابعة الكرة من ركنية

بداية المباراة

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