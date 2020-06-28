ميلا: الفجوة تضيق بين إفريقيا ولاعبي أوروبا وأمريكا الجنوبية والدليل صلاح وماني

يعتقد روجيه ميلا أسطورة الكاميرون أن لاعبين بحجم محمد صلاح وساديو ماني ثنائي ليفربول يمكنهما مساعدة القارة الإفريقية في بلوغ مستوى أوروبا وأمريكا الجنوبية.

ساديو ماني النادي : ليفربول محمد صلاح النادي : ليفربول

وقال ميلا في تصريحات لموقع الاتحاد الدولي: "من حيث المواهب، الفجوة بين الأفارقة ولاعبي أوروبا وأمريكا الجنوبية تضيق يوماً بعد يوم".

وأضاف "أما على الصعيد الجماعي، فأعتقد أنه يتعين علينا تحقيق المزيد من التقدم".

وأكمل "لاعبان بحجم محمد صلاح وساديو ماني يمكنهما الاستفادة من خبرتهما في هذا الصدد، فهما يلعبان في فريق كبير ويعرفان كيفية العمل على توحيد جهود المجموعة لتحقيق هدف مشترك".

وأتم نجم الكاميرون السابق "في غضون سنوات قليلة، لن يكون هناك فرق بينهم وبيننا. سنذهب بعيدا في حالة التعلم من الأخطاء والتعاون بشكل جماعي".

الثنائي الإفريقي يتألق في صفوف ليفربول منذ انتقال صلاح إلى الحمر في صيف 2017، إذ قادا الفريق للفوز بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية والدوري الإنجليزي.

على الصعيد الفردي، توج الدولي المصري بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا عامي 2017 و2018، فيما حصدها الدولي السنغالي عام 2019.

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