قائد يونايتد يتحدث عن هدفه القاتل أمام نورويتش ومحاولة التتويج بالكأس

يسعى هاري ماجواير مدافع مانشستر يونايتد لتسجيل المزيد من الأهداف وحصد الألقاب مع الشياطين الحمر، وذلك بعدما سجل هدف الفوز على نورويتش سيتي في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

هاري ماجواير النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

يونايتد وصل إلى المربع الذهبي لكأس الاتحاد الإنجليزي، بفوزه القاتل على نورويتش سيتي 2-1 بعد التمديد لوقتٍ إضافي.

وقال ماجواير في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "عندما تضغط بكل عناصرك وتتواجد بكثافة في منطقة جزاء الخصم، فستخلق الفرص بكل تأكيد، وأمام نورويتش كانت الكرة من نصيبي في اللحظات الأخيرة".

وأضاف "أسعد كثيرًا بتسجيل الأهداف، خاصة عندما تكون في الدقائق الأخيرة وتساهم في تحقيقنا الفوز".

وتابع "لقد أحرزت ثلاثة أهداف فقط حتى الآن، وهذا غير كاف بالنسبة لي. سأعمل على التحسن في هذا الصدد حتى نهاية الموسم، وأتمنى أن أسجل أهدافًا أكثر في الموسم القادم".

طموحات قائد مانشستر يونايتد تتخطى المرحلة قبل الأخيرة من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وأوضح "الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي سيعني لي الكثير. لقد انضممت للفريق من أجل الفوز بالبطولات. إنها بطولة رائعة، وأتمنى أن نقدم أداءً أفضل في الدور نصف النهائي".

يونايتد وصل للمرة الـ 30 لنصف نهائي المسابقة الإنجليزية العريقة، أكثر من أي فريق آخر.

ويعود الفضل لانتصار يونايتد للهدف القاتل الذي سجله ماجواير في الدقيقة 118 ليكسر صمود كناري نورويتش سيتي.

يونايتد تقدم أولا عن طريق النيجيري أوديون إيجالو في الدقيقة 51 بلمسة من داخل منطقة الجزاء.

قبل أن يتعادل نورويتش على عكس مجريات اللعب في الدقيقة 75 عن طريق تود كانتويل من تسديدة مباغتة على مرمى يونايتد.

وصمد الهولندي تيم كرول حارس نورويتش سيتي أمام وابل من الفرص لـ يونايتد، والتي جاءت عن طريق برونو فيرنانديز ومارسيال وبول بوجبا وماسون جرينوود.

ولعب نورويتش سيتي الوقت الإضافي بـ 10 لاعبين بعد خروج المدافع تيم كلوزه مطرودا.

وعندما انتظر الجميع الوصول لركلات الترجيح، استغل ماجواير تخبط دفاعي من نورويتش، قبل أن يسدد كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء في شباك كرول.

وتقام المباريات الـ3 الأخرى المتبقية من دور ربع نهائي الكأس، يوم الأحد بمواجهة شيفيلد يونايتد أمام أرسنال، ثم ليستر سيتي أمام تشيلسي، وفي الختام يحل مانشستر سيتي ضيفا على نيوكاسل يونايتد.

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