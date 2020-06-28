لامبارد: بوليسيتش يمكنه الوصول لمستوى صلاح وماني

الأحد، 28 يونيو 2020 - 12:35

كتب : FilGoal

كريستيان بوليسيتش - تشيلسي

يرى فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي أن لاعبه الأمريكي كريستيان بوليسيتش يمكنه الوصول لمستويات نجوم بحجم محمد صلاح وساديو ماني.

كريستيان بوليسيتش

النادي : تشيلسي

بوليستيش انضم إلى تشيلسي الصيف الماضي قادما من بروسيا دورتموند مقابل 64 مليون يورو.

وقال لامبارد في تصريحات أبرزتها شبكة سكاي سبورتس "أعتقد أنه يمكنه أن يكون لاعبا عظيما، لأنه تألق في مثل هذا العمر الصغير في ألمانيا وقام بخطوة كبيرة بالانتقال لتشيلسي".

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وأضاف عن البالغ من العمر 21 عاما "من الواضح أن التوقعات ترتفع ولكن يجب علينا مراعاة عمره الصغير".

وتابع "إذا نظر إلى اللاعبين الذين قاموا بقفزة كبيرة في مسيرتهم، فسيكون لديه القدرة على الوصول لمستويات لاعبين مثل محمد صلاح وساديو ماني لاعبا ليفربول ورحيم ستيرلنج جناح مانشستر سيتي".

واستطرد "بوليسيتش يعلم ما عليه القيام به للوصول إلى هذا المستوى، فهو بالتأكيد يملك الموهبة التي تمكنه من الوصول لذلك".

وأتم أسطورة تشيلسي "ليس هناك شك في إمكانياته، يمكننا أن نرى ذلك وهو حريص للغاية على التحسن".

الدولي الأمريكي هو ثاني هدافي الزرق في الدوري هذا الموسم برصيد 7 أهداف، رغم أنه لم يبدأ سوى 13 مباراة بشكل أساسي.

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