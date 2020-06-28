ليفاندوفسكي: كنا نؤمن بقدرتنا على حصد الدوري رغم مشاكل الشهور الـ3 الأولى

أوضح روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ أن فريقه كان يؤمن قدرته على التتويج بالدوري الألماني رغم المشاكل التي مر بها في الأشهر الثلاثة الأولى من الموسم.

روبرت ليفاندوفسكي النادي : بايرن ميونيخ بايرن ميونيخ

بايرن حصد الدوري للموسم الثامن على التوالي بعدما تعثر أكثر من مرة في بداية الموسم حتى قرر إقالة مدربه نيكو كوفاتش وتعيين هانز فليك بدلا منه.

وقال ليفاندوفسكي في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لقد كان موسمًا صعبًا ولكنه في النهاية موسم ناجح جدًا بالنسبة لنا".

وأضاف "كانت لدينا بعض المشاكل في الشهرين أو الثلاثة أشهر الأولى من الموسم، لكننا كنا نؤمن دائمًا بأنفسنا ثم قدمنا كرة قدم جيدة جدًا".

وواصل النجم البولندي "لقد عدنا بطريقة جيدة للغاية، نشعر جميعًا بالرضا عما حققناه".

يدين بايرن ميونيخ بالكثير من الفضل في تحقيق اللقب للأهداف الـ34 التي سجلها ليفاندوفسكي.

وأتم "أنا بالطبع راضٍ جدًا عن أهدافي الـ34 وممتن جدًا لباقي الفريق، أحاول دائما بذل قصارى جهدي وأنا فخور جدا بما حققته".

وأصبح ليفاندوفسكي هداف الدوري الألماني للمرة الخامسة، برصيد 34 هدفا.

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