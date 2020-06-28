ليفاندوفسكي: كنا نؤمن بقدرتنا على حصد الدوري رغم مشاكل الشهور الـ3 الأولى

الأحد، 28 يونيو 2020 - 12:02

كتب : FilGoal

ليفاندوفسكي

أوضح روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ أن فريقه كان يؤمن قدرته على التتويج بالدوري الألماني رغم المشاكل التي مر بها في الأشهر الثلاثة الأولى من الموسم.

بايرن حصد الدوري للموسم الثامن على التوالي بعدما تعثر أكثر من مرة في بداية الموسم حتى قرر إقالة مدربه نيكو كوفاتش وتعيين هانز فليك بدلا منه.

وقال ليفاندوفسكي في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لقد كان موسمًا صعبًا ولكنه في النهاية موسم ناجح جدًا بالنسبة لنا".

أخبار متعلقة
الأهلي يجري المسحة الطبية الثانية على هامش مران الأحد مواعيد مباريات الأحد 28 يونيو 2020 والقنوات الناقلة.. ميلان يواجه روما وريال مدريد ضد إسبانيول مصدر في اتحاد الكرة لـ في الجول: 18 مصابا بـ كورونا في الدوري الممتاز حتى الآن تقرير: يونايتد قد يضحي بـ لينجارد من أجل سانشو

وأضاف "كانت لدينا بعض المشاكل في الشهرين أو الثلاثة أشهر الأولى من الموسم، لكننا كنا نؤمن دائمًا بأنفسنا ثم قدمنا كرة قدم جيدة جدًا".

وواصل النجم البولندي "لقد عدنا بطريقة جيدة للغاية، نشعر جميعًا بالرضا عما حققناه".

يدين بايرن ميونيخ بالكثير من الفضل في تحقيق اللقب للأهداف الـ34 التي سجلها ليفاندوفسكي.

وأتم "أنا بالطبع راضٍ جدًا عن أهدافي الـ34 وممتن جدًا لباقي الفريق، أحاول دائما بذل قصارى جهدي وأنا فخور جدا بما حققته".

وأصبح ليفاندوفسكي هداف الدوري الألماني للمرة الخامسة، برصيد 34 هدفا.

طالع أيضا

الزمالك: لهذا نفضل بدء موسم جديد

عواد يرد على "إصابته بكورونا"

بيراميدز: عينة دونجا وفاروق سلبية

آل الشيخ يتنازل عن قضاياه ضد الأهلي

ستانلي: الأهلي فاوضني وهذا رأيي في كارتيرون

اتحاد الكرة: 11 حالة إيجابية رقم متوقع

ليفاندوفسكي بايرن ميونيخ
نرشح لكم
أخر الأخبار
الإنتاج الحربي: باسم مرسي ليس مصابا بفيروس كورونا.. نتائجنا سلبية 100% 2 دقيقة | الدوري المصري
مصدر في الإسماعيلي لـ في الجول: نتواصل مع اتحاد الكرة لتحديد موعد إجراء المسحات 41 دقيقة | الدوري المصري
مباشر كأس إنجلترا - شيفيلد (0) - (1) أرسنال.. تبديل اضطراري 43 دقيقة | أوروبا
ميلا: الفجوة تضيق بين إفريقيا ولاعبي أوروبا وأمريكا الجنوبية والدليل صلاح وماني 45 دقيقة | أوروبا
أبرز ملامح مباراة برشلونة ضد سيلتا.. مشكلة سواريز ورقم سلبي لميسي ساعة | أوروبا
قائد يونايتد يتحدث عن هدفه القاتل أمام نورويتش ومحاولة التتويج بالكأس ساعة | أوروبا
لامبارد: بوليسيتش يمكنه الوصول لمستوى صلاح وماني 2 ساعة | أوروبا
جوارديولا: ممر شرفي لـ ليفربول؟ بالطبع سنقوم بذلك 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يعلن 6 حالات إيجابية بفيروس كورونا في الدوري المصري 2 حبس محمود حمد لاعب المصري 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الشروع في القتل 3 الزمالك يؤجل اجتماعه الطارئ "بسبب تطورات جديدة في المهزلة" 4 مرتضى منصور: ما قيل عن عبد الغني كذب.. ونطلب مقابلة رئيس الوزراء
قد ينال إعجابك