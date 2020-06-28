تقرير: يونايتد قد يضحي بـ لينجارد من أجل سانشو

الأحد، 28 يونيو 2020 - 10:57

كتب : FilGoal

جادون سانشو - بوروسيا دورتموند - الدوري الألماني

لا يزال يفكر مانشستر يونايتد في كيفية توفير المال اللازم للتعاقد مع الإنجليزي الموهوب جيدون سانشو لاعب بوروسيا دورتموند.

جادون سانشو

النادي : بوروسيا دورتموند

مانشستر يونايتد

وتقول صحيفة ميرور إن النادي الإنجليزي عدد أكثر من لاعب قد يضحي بأحدهم أو بعضهم من أجل التعاقد مع سانشو (20 عاما).

وكتبت ميرور أن يونايتد قد يبيع فيل جونز أو كريس سمولينج (المعار حاليا إلى روما) أو أندرياس بيريرا، وقد يتخلى أيضا عن جيسي لينجارد أو أليكسيس سانشيز (المعار حاليا إلى إنتر ميلان).

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وتتسابق أندية أوروبية كبيرة، أبرزها يونايتد وجاره اللدود مانشستر سيتي، للظفر بسانشو المتألق في الموسم الحالي مع دورتموند وصيف الدوري الألماني.

وشارك سانشو في 44 مباراة مع دورتموند بالموسم الحالي وسجل 20 هدفا وأرسل 20 تمريرة حاسمة.

ولعب سانشو في فريق الشباب بواتفورد ومانشستر سيتي قبل أن ينتقل إلى دورتموند في 2017.

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