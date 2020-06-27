عبقرية ميسي لا تكفي لإخضاع "حصن بالايدوس".. أسباس يرسل قُبلة إلى مدريد

السبت، 27 يونيو 2020 - 19:07

كتب : FilGoal

إياجو أسباس - سيلتا فيجو

تعادل برشلونة أمام مضيفه سيلتا فيجو بهدفين لكل طرف على ملعب بالايدوس، بالجولة 32 من الدوري الإسباني.

لويس سواريز سجل هدفي برشلونة بصناعة ليو ميسي، فيما سجل فيدور سمولوف، وإياجو أسباس هدفي سيلتا.

ليرفع برشلونة رصيده إلى 69 نقطة في المركز الأول مؤقتا، بفارق نقطة عن ريال مدريد الذي يلعب مباراته في هذه الجولة مساء الأحد أمام إسبانيول.

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بينما رفع سيلتا فيجو رصيده إلى 34 نقطة في المركز 16، بفارق 8 نقاط عن أقرب مراكز الهبوط.

ليعجز برشلونة عن قهر سيلتا فيجو في ملعب بالايدوس الحصين للموسم السادس على التوالي، إذ يرجع انتصار البلاوجرانا الأخير إلى أبريل 2014 بهدف جيريمي ماتيو.

برشلونة لم يفز ذهابا وإيابا على سيلتا منذ موسم 2013\2014.

سيلتا فيجو هو أكثر فريق فرّط أمامه برشلونة في النقاط خلال المواسم الخمس الماضية، إذ أهدر 16 نقطة بسببه، نزيف لم يتوقف في مواجهة السبت.

قرار جريء

اتخذ كيكي سيتيين قرارا جريئا، وقرر إبقاء أنطوان جريزمان على مقاعد البدلاء للمرة الثانية في ظرف 3 مباريات، وفضّل عليه أنسو فاتي في خط الهجوم.

فيما اعتمد أوسكار مدرب سيلتا على طريقة 3-5-2 في حضور الثنائي الهجومي: إياجو أسباس، وفيدور سمولوف.

العارضة تتألم

برشلونة دخل المباراة بقوة كبيرة بقيادة ليونيل ميسي الذي نفذ ركلة ركنية في الدقيقة السادسة، قابلها جيرارد بيكيه برأسية صاروخية ارتدت من عارضة سيلتا في تهديد أول شرس.

بعد ذلك، استمرت المباراة سريعة بين الطرفين دون أن تسفر عن أهداف، حتى حانت لحظة عبقرية ميسي.

عبقرية ميسي

بحث ليو ميسي عن هدفه رقم 700 في مسيرته الكروية مع النادي والمنتخب، وسنحت له فرصة الوصول إليه من ركلة حرة مباشرة بالدقيقة 20.

لاعبو سيلتا فيجو طبّقوا استراتيجية غير اعتيادية لإبطال مفعول ركلات ميسي الحرة، فتمركز مدافعان على خط مرمى سيلتا، لإغلاق كل الزوايا على الأرجنتيني، تماما كما فعل لاعبو ريال سوسيداد قبل عدة جولات.

لكن أمام أفضل لاعب في العالم، مثل هذه الخدع يتم التحايل عليها بسهولة، تماما كما فعل ميسي عندما نفذ الركلة بشكل غير مباشر نحو رأس زميله لويس سواريز الذي أودعها الشباك، معلنا عن تقدم برشلونة وسط احتفال هستيري من ميسي.

رد فعل شرس

لم ينتظر سيلتا كثيرا حتى يرد على الهدف، خصوصا مع خطأ بيكيه في الدقيقة 22، لكن سمولوف تأخر في التمرير إلى أسباس، لتضيع الفرصة على سيلتا.

الفرصة الأبرز للفريق الجاليثي جاءت في الدقيقة 24 من الشوط الأول، عندما انفرد برايس مينديز بالمرمى بفعل تمريرة دينيس سواريز السحرية، لكن تصدي تير شتيجن، ثم القائم، حرما سيلتا من معادلة النتيجة.

شوط ناري

الحصة الثانية لم تقل إثارة عن سابقتها، وإنما زادتها اشتعالا وندية.

سيلتا عاد في المباراة بعد 5 دقائق فقط من بداية الشوط، فانطلق أوكاي يوكسلو وأرسل عرضية متقنة سجلها سمولوف بسهولة في شباك تير شتيجن.

لتهتز شباك برشلونة أخيرا بعد 5 مباريات متتالية لم تعرف فيها شباكه طعم الأهداف.

أوسكار مدرب سيلتا لجأ إلى دكة بدلائه في الدقيقة 60، فأقحم الثلاثي فيليب براداريتش، ونوليتو، ورافينيا، والثنائي الأخير من أبناء برشلونة.

ميسي ملك الهدايا

في لحظة تماسك واتزان من سيلتا فيجو، ارتكب خط دفاعه خطأ كارثيا، سمح لـ ميسي بتحين الفرصة وتمرير الكرة إلى سواريز الذي التف بشكل رائع، وسدد في الشباك مباشرةً بالدقيقة 67، معلنا عن تقدم برشلونة.

ليصل ميسي إلى تمريرته الحاسمة رقم 20 في الموسم بمختلف البطولات.

تير شتيجن الخارق

سيلتا اندفع إلى الأمام لمضايقة برشلونة، فسدد نوليتو صوب مرمى فريقه الأسبق في الدقيقة 80، لكن تير شتيجن تصدى بأعجوبة لتسديدة أرضية متقنة.

أسباس الرائع

وبينما اعتقد لاعبو برشلونة أنهم في طريق مفتوح لحصد النقاط الثلاث، ارتكب جيرارد بيكيه مخالفة على رافينيا ألكانتارا زميله السابق.

لينبري أسباس وينفذ ركلة حرة مخادعة في الدقيقة 88 مرت بجوار الحائط ووقف تير شتيجن أمامها عاجزا متجمدا، لتسكن شباكه وتعلن عن التعادل.

الهدف هو الرقم 100 لـ أسباس في منافسات الدوري الإسباني، وكان بمثابة قُبلة لأبناء العاصمة مدريد.

بل كاد برشلونة أن يخرج خالي الوفاض من المباراة، عندما سنحت الفرصة أمام نوليتو في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، لكنه أساء تسديد الكرة من داخل منطقة المرمى، ليتصدى تير شتيجن.

برشلونة بات في موقف صعب، خصوصا لو نجح ريال مدريد في الفوز على إسبانيول غدا الأحد.

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