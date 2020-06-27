سكاي إيطاليا: الصفقة المثيرة تمت.. أشرف حكيمي من ريال مدريد إلى إنتر

السبت، 27 يونيو 2020 - 20:59

كتب : FilGoal

حكيمي

الاتفاق تم وكل شيء أصبح جاهزا للإعلان الرسمي. المغربي أشرف حكيمي سيرتدي قميص نادي إنتر ميلانو الإيطالي الموسم المقبل، وفقا لما كشفته شبكة سكاي إيطاليا.

وكشفت شبكة سكاي إتمام الاتفاق بشكل نهائي بين ريال مدريد وإنتر من أجل انتقال حكيمي إلى الأخير.

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وسيحصل ريال مدريد على 40 مليون يورو، إلى جانب 5 ملايين كإضافات، مقابل انضمام حكيمي إلى كتيبة أنطونيو كونتي، وفقا للشبكة الإيطالية.

الظهير الأيمن المغربي وافق بالفعل على الانضمام لـ إنتر ويستعد للتوقيع على عقد لمدة 5 سنوات مع الفريق الإيطالي.

ومن المنتظر أن يخضع حكيمي لفحوصات الكشف الطبي خلال اليومين المقبلين، قبل أن يتم الإعلان بشكل رسمي عن الصفقة يوم الثلاثاء المقبل، وفقا لـ سكاي.

وفضل حكيمي الانتقال لـ إنتر على الاستمرار مع ريال مدريد أو الانضمام لـ مانشستر سيتي أو بايرن ميونيخ، بسبب رغبته في اللعب كأساسي إلى جانب اقتناعه بمشروع إنتر مع كونتي، وفقا لما كشفته سكاي.

وينتمي حكيمي صاحب الـ 21 عاما لأكاديمية ريال مدريد وشارك لأول مرة مع الفريق الأول للنادي في كأس العالم للأندية عام 2017 التي توج بها.

ولعب معارا في دورتموند للموسم الثاني تواليا، ويمتد عقده مع ريال مدريد إلى 2022.

وتوج حكيمي بأربعة ألقاب مع ريال مدريد وفاز بالسوبر الألماني 2019-2020 مع دورتموند.

وشارك في 44 مباراة بالموسم الحالي مع دورتموند وسجل 9 أهداف وأرسل 10 تمريرات حاسمة.

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في إيطاليا في إسبانيا أشرف حكيمي إنتر ريال مدريد
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