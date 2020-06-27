يوسف أوباما يوضح رأيه في عودة النشاط.. ويختار أجمل وأغلى أهدافه وقرار لن يكرره

أوضح يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب نادي الزمالك، رأيه في إمكانية عودة النشاط الرياضي خلال الفترة المقبلة، فيما اختار أجمل وأغلى أهدافه بقميص الفريق الأبيض.

أوباما يتحفظ على استئناف الدوري حاليا، لكنه يراه قرار الدولة في النهاية، فيما كشف تقبله للنقد الجماهيري سواء بالسلب أو الإيجاب دائما.

وكل ما يلي على لسان أوباما عبر قناة الزمالك

"يوجد تحفظات على استئناف الدوري حاليا، وإن كان هو قرار دولة في النهاية. لكن نحن كأفراد في المجال الرياضي لا بد أن يكون لنا رأي أيضا، وفي رأينا عودة الرياضة حاليا صعبة".

"نريد العودة للتدريب ولعب كرة القدم وعودة الحياة لطبيعتها، لكن لدينا 17 مباراة متبقية. متى سنلعبهم وكيف؟".

تقبل انتقادات الجماهير

"لأنني أحد أبناء الزمالك فأشعر بالجماهير. الجماهير تحب وترتبط بكل من يحمل قميص الفريق، وبما أنني أحد أبناء النادي، فالجماهير تعاملني معاملة خاصة سواء في الإشادة أو النقد. لما يقابلوني في الشارع يقولولي أنت ابننا لازم تحس بينا، وأنا أتفهم كلامهم".

"مستحيل أن أطلب الراحة أثناء اللعب في الزمالك. لم أتخيلها. أحلم باللعب في الزمالك وحمل قميصه. كنت ألعب وكتفي مخلوع في الموسم الماضي، وحين يحتاجني الفريق مستحيل أن أقول لا".

نقطة تحول

"أشكر خالد جلال –مدرب الزمالك الأسبق- على ما قدمه لي. وقف بجانبي في ظروف لم يقف بها أحد غيره بجانبي. كان قد وصل للتو ووثق بي رغم أنني لم أكن قد شاركت كثيرا قبلها. فترتي معه وضعتني على أول الطريق وبعدها شققت طريقي".

منتخب مصر

"الجميع كان ينتظر انضمامي للمنتخب خلال فترة جروس. حتى جروس كان يتعجب لعدم انضمامي لأنه يتعامل بالأرقام ويراني أستحق ذلك. لكنني لا أتعجل ذلك وأؤمن بأن الله يدبر لي أمر أفضل في الفترة المقبلة".

أسئلة سريعة

قرار لو عاد بي الزمن لن أكرره؟ الخروج من الملعب بعد إهدار ركلة الجزاء مع الاتحاد السكندري أمام غزل المحلة".

"أحلى هدف بقميص الزمالك كان هدفي في اتحاد طنجة. وأجمل هدف كان في بترو أتليتكو".

"إذا كونت فريق خماسي لاعبين تمنيت اللعب بهم. جنش في الحراسة لأنه يلعب جيدا بقدمه، وفي الأمام حسام حسن ومحمد صلاح، وبجانب حازم إمام الذي تمنيت اللعب معه".

"مثلي الأعلى محليا حازم إمام، وعالميا كريستيانو ورنالدو".

يوسف أوباما عاد لنادي الزمالك عام 2017 بعد إعارتين إلى الاتحاد السكندري ووادي دجلة.

صاحب الـ25 عاما شارك هذا الموسم في 23 مباراة مع الزمالك. سجل فيهم هدفين وصنع ثمانية آخرين.

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