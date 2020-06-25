اتحاد الكرة لـ في الجول: لا صحة لوجود إصابات كورونا في طلائع الجيش.. مصابو الدوري 11 حالة

نفى وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، ما تردد عن وجود حالات إصابة بفيروس كورونا في فريق طلائع الجيش.

وقال العطار في تصريحات لـFilGoal.com: "لا صحة لوجود حالات لفيروس كورونا بين لاعبي فريق طلائع الجيش مثلما تردد في الساعات الماضية".

وأوضح "عدد الحالات الإيجابية المؤكدة بالفيروس بين أندية الدوري هي ١١ حالة فقط حتى الآن، وتم الإعلان عنهم".

العطار أتبع "الحالات الإيجابية مثلما أعلنت الأندية في بيانات رسمية وأخبار على لسان مسئولين بها، هي عبارة عن ٥ حالات في نادي طنطا، و٤ حالات في نادي إنبي، وحالة واحدة في المقاولون العرب، ومثلها في نادي الاتحاد السكندري".

المدير التفنيذي لاتحاد الكرة أكمل "جميع الحالات الإيجابية لم تظهر عليها أي أعراض ظاهرية للفيروس وتم اكتشافها عن طريق المسحة ما يؤكد إيجابية وفعالية الإجراءات المتخذة من جانب اتحاد الكرة واللجنة الطبية في هذا الصدد للاكتشاف المبكر والسريع للفيروس".

وأتم "جميع الحالات تخضع حاليا لبروتوكول العلاج المتمثل في العزل المنزلي لمدة أسبوعين، مع الحصول على الأدوية اللازمة، والحالات جميعها مطمئنة للغاية".

ويُجري الاتحاد المصري لكرة القدم في الوقت الحالي، جولتين من المسحات الطبية لجميع فرق الدوري المصري لاكتشاف المصابين بفيروس كورونا بينهم، وذلك تمهيدا لاستكمال المسابقة مرة أخرى في وقت لاحق.

طالع أيضا:

وزير الرياضة: استكمال كل المسابقات طبقا لقرار مجلس الوزراء بما فيها كرة اليد

الصدارة ملكية بيضاء.. ريال مدريد يفوز على مايوركا

ماذا يحتاج ليفربول للتتويج بالدوري الإنجليزي رسميا؟

تصريحات قوية من كارتيرون

ماذا قال صلاح بعد تألقه أمام كريستال بالاس؟