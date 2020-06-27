الزمالك يؤجل اجتماعه الطارئ "بسبب تطورات جديدة في المهزلة"

السبت، 27 يونيو 2020 - 18:56

كتب : إبراهيم رمضان

مرتضى منصور - الزمالك - مازيمبي

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور تأجيل اجتماعه الطارئ الذي كان من المقرر عقده يوم الأحد المقبل.

وجاء قرار الزمالك بتأجيل الاجتماع لمدة 48 ساعة بسبب "حدوث تطورات جديدة في المهزلة غير المسبوقة التي تمس كرامة الزمالك"، وفقا لما أعلنه النادي في بيانه الرسمي.

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وكان الزمالك قد أعلن في وقت سابق عقده لاجتماع طارئ يوم الأحد المقبل لاتخاذ قرارات مهمة والحصول على رأي أعضاء المجلس "في موضوع هام وخطير يمس كرامة النادي"، وفقا لما أعلنه الزمالك عبر موقعه الرسمي وقتها.

لاعبو الزمالك قرروا في وقت سابق عدم استئناف مسابقة الدوري المصري وذلك بعد إصابة محمد عواد حارس مرمى الفريق بفيروس كورونا. (طالع التفاصيل)

من جانبه شدد محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك على عدم استكمال أي مباراة في الدوري. (طالع التفاصيل)

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