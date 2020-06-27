أبو ريدة: أتوقع تأجيل كأس الأمم الإفريقية.. ودوري الأبطال قد يُستكمل كدورة رباعية

كشف هاني أبو ريدة عضو المجلس الأعلى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الإفريقي "كاف" عن مستقبل البطولات الإفريقية.

وقال أبو ريدة لقناة "أون تايم سبورتس 1": "يجتمع المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي يوم الثلاثاء المقبل".

وأوضح "يوجد تحديات كثيرة جديدا بشأن استكمال بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية، كما سنناقش تأجيل بطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة".

وتابع "اعتقد أن كأس الأمم الإفريقية المقرر لها يناير المقبل سيتم تأجيلها بسبب المباريات المتبقية في التصفيات".

وأكمل "لو استكمل دوري أبطال إفريقيا في شهر سبتمبر المقبل ستقام المبارتان بطريقة الذهاب والإياب، وفي حال تأجيل الاستكمال لأخر شهر سبتمبر أو أول أكتوبر قد يتم استكمال البطولة كدورة رباعية في بلد محايدة بسبب مشاكل الطيران".

ويواجه الأهلي نظيره الوداد الرياضي المغربي فيما يلعب الزمالك ضد الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وشرح أبو ريدة موقفه من استكمال النشاط الرياضي في مصر.

وعن ذلك، قال: "كنت أفضل اجتماع اللجنة الخماسية مع المديرين الفنيين للأندية والمنتخبات قبل القرار الإداري الذي تم اتخاذه بالاجتماع مع رؤساء الأندية".

وأضاف "احترم اللجنة الموجودة لإدارة اتحاد الكرة وإرادة الأندية، والدولة لن تتركهم لأن الالتزامات الطبية مكلفة جدا".

ثم أتم "يهمني عودة النشاط واشتقنا للكرة المصرية في الملاعب".

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