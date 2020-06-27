العودة إلى تشامبيونشيب تقترب؟ فيلا يسقط أمام وولفرهامبتون بمشاركة المحمدي وتريزيجيه

السبت، 27 يونيو 2020 - 15:40

كتب : FilGoal

أستون فيلا - وولفرهامبتون

خسر أستون فيلا أمام وولفرهامبتون بهدف دون رد، في افتتاح الجولة 32 من الدوري الإنجليزي.

الثنائي المصري، أحمد المحمدي ومحمود حسن "تريزيجيه"، شارك في الدقيقتين 60 و81 على الترتيب، بدلا من إزرا كونسي ومارفيلوس ناكامبا.

إلا أن مجهوداتهما لم تسفر عن جديد، بعد هدف وولفرهامبتون الذي سجله لياندر ديندوكر في الدقيقة 62 من تسديدة قوية من على حافة منطقة الجزاء.

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طريق أستون فيلا للعودة السريعة إلى تشامبيونشيب بعد صعوده هذا الموسم يبدو أقصر وأقرب من ذي قبل، حيث ظل الفريق 27 نقطة في المركز الـ19، بفارق 6 نقاط عن الأخير نورويتش سيتي، ونفس رصيد الثامن عشر بورنموث والسابع عشر وست هام، لكن فارق الأهداف يقف ضد فيلا الذي لعب مباراة أكثر من أقرانه، وفي المركز السادس عشر يأتي واتفورد بـ28 نقطة.

أما وولفز، فشتان الفارق، فقد صعد الفريق للمركز الخامس المؤهل للدوري الأوروبي (أو دوري الأبطال حال ثبوت عقوبة مانشستر سيتي بعدم المشاركة الأوروبية) بـ52 نقطة، وهو يحتل هذا المركز مؤقتا بفارق 3 نقاط ومباراة أكثر من مانشستر يونايتد.

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