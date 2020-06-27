الاتحاد السكندري يجري المسحة الثانية استعدادا لاستئناف التدريبات

أجرى فريق الاتحاد السكندري المسحة الثانية لاكتشاف مصابي فيروس كورونا، استعدادا لاستئناف التدريبات.

ويستعد الاتحاد - الذي كشف رسميا عن وجود حالة إيجابية ضمن صفوفه - لعودة التدريب يوم الأحد.

اتحاد الكرة أعلن خلال الأيام الماضية، اكتشاف 11 حالة إصابة بـ كورونا، ضمن مسحات اليوم الثاني لأندية الدوري المصري.

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا في مصر والعالم .

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة، ويليه الاتحاد السكندري بـ27 نقطة.

وفي صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة .

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