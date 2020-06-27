دي بروين عن تتويج صلاح بلقب الأفضل في 2018: لا أعرف كيف يقررون الجائزة

السبت، 27 يونيو 2020 - 12:09

كتب : FilGoal

صلاح - جائزة أفضل لاعب في إنجلترا

يتمنى كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي التتويج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز رغم أن فوز ليفربول بلقب البطولة قبل آخر 7 جولات يجعل لاعبي الأخير مرشحين بقوة لنيل الجائزة.

كيفين دي بروين

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

واستنكر دي بروين خسارته للجائزة منذ سنتين حين توج سيتي باللقب وجاء ثانيا لمحمد صلاح نجم مصر وليفربول الذي كان هدافا للدوري ونال جائزة اللاعب الأفضل.

وقال البلجيكي في تصريحات صحفية:"منذ سنتين كنت ثانيا وفزنا باللقب بفارق 20 نقطة، لذا لا أعرف كيف يختار الناس (أفضل لاعب). أظن أن لدي فرصة. لست أنا من يقرر وأعتقد أنني قادر على تقييم نفسي على مدار الموسم. مهما كان ما ستحصل عليه في النهاية سيكون جيدا، لكن لنرى".

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رغم أن سيتي توج باللقب في الموسمين الماضيين إلا أن جائزة أفضل لاعب ذهبت إلى ليفربول، ففي 2018 نالها صلاح وفي العام الماضي توج المدافع المخضرم فيرجيل فان دايك.

ويرى دي بروين (28 عاما) أن سيتي قادر على إنهاء الموسم الحالي بشكل ممتاز حتى لو خسر لقب الدوري لصالح ليفربول.

وأضاف اللاعب الأسبق لتشيلسي وفولفسبورج "لا تزال فرصتنا كبيرة في كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا. تخيل لو فزنا بالبطولتين، سيكون موسما استثنائيا".

وبدأ سيتي الموسم الحالي بالتتويج بكأس الدرع الخيرية وفي مارس الماضي توج بكأس الرابطة على حساب أستون فيلا.

ويستعد لمواجهة مضيفه نيوكاسل يونايتد يوم الأحد في الدور ربع النهائي لكأس الاتحاد.

ووضع سيتي قدما في الدور ربع النهائي لدوري الأبطال بفوز ثمين في إسبانيا على ريال مدريد بنتيجة 2-1 وسيستضيف إياب الدور ثمن النهائي في أغسطس المقبل.

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