"سلوك غير مقبول".. بيان مشترك من ليفربول وشرطة ميرسيسايد

أصدر ليفربول وشرطة ميرسيسايد بيانا مشتركا أدانوا فيه بعض الاحتفالات التي لم تراعي إجراءات التباعد الاجتماعي في المدينة بعد فوز الريدز بلقب الدوري لأول مرة منذ 30 عاما.

وقال البيان المشترك: "خلال الأسبوع الماضي عمل النادي والشرطة ومجلس المدينة ومنظمة سبيريت أوف شانكلي على تذكرة الناس بأن المنطقة مازالت متأثرة بفيروس كورونا، وأن يحتفلوا بتتويج ليفربول بأمان".

وشدد "لكن آلاف من الناس احتفلوا في منطقة بيير هيد يوم الجمعة، وبعضهم اختار أن يتجاهل التباعد الاجتماعي والسلامة العامة".

وأكمل البيان: "مدينتنا مازالت في كارثة صحية عامة، وهذا السلوك غير مقبول".

وأردف "خطورة حدوث ذروة ثانية للفيروس مازالت موجودة، وعلينا ألا نمحي كل ما حققناه كمدينة خلال الغلق العام".

وأتم البيان "عندما يصبح الأمر آمنا، سيتم تنظيم موكب للفريق ليحتفل الجميع، وإلى ذلك الوقت، يجب أن تكون سلامة المدينة والناس هي الأولوية".

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