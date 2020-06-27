"سلوك غير مقبول".. بيان مشترك من ليفربول وشرطة ميرسيسايد

السبت، 27 يونيو 2020 - 13:04

كتب : FilGoal

احتفالات جمهور ليفربول

أصدر ليفربول وشرطة ميرسيسايد بيانا مشتركا أدانوا فيه بعض الاحتفالات التي لم تراعي إجراءات التباعد الاجتماعي في المدينة بعد فوز الريدز بلقب الدوري لأول مرة منذ 30 عاما.

وقال البيان المشترك: "خلال الأسبوع الماضي عمل النادي والشرطة ومجلس المدينة ومنظمة سبيريت أوف شانكلي على تذكرة الناس بأن المنطقة مازالت متأثرة بفيروس كورونا، وأن يحتفلوا بتتويج ليفربول بأمان".

وشدد "لكن آلاف من الناس احتفلوا في منطقة بيير هيد يوم الجمعة، وبعضهم اختار أن يتجاهل التباعد الاجتماعي والسلامة العامة".

أخبار متعلقة
خلف كواليس ليفربول – الفريق العالمي الذي كونه يورجن كلوب خارج الملعب حوار – صلاح: حققت أكبر أهدافي مع ليفربول.. وهدفي في يونايتد كان خاصا لهذه الأسباب هل كان انضمام صلاح إلى ليفربول هو نقطة التحول الحقيقية للفريق؟

وأكمل البيان: "مدينتنا مازالت في كارثة صحية عامة، وهذا السلوك غير مقبول".

وأردف "خطورة حدوث ذروة ثانية للفيروس مازالت موجودة، وعلينا ألا نمحي كل ما حققناه كمدينة خلال الغلق العام".

وأتم البيان "عندما يصبح الأمر آمنا، سيتم تنظيم موكب للفريق ليحتفل الجميع، وإلى ذلك الوقت، يجب أن تكون سلامة المدينة والناس هي الأولوية".

طالع أيضا

مواعيد مباريات السبت والقنوات الناقلة

صلاح: حققت أكبر أهدافي مع ليفربول

الزمالك يعلن عقد اجتماع طارئ

اتحاد الكرة: مسحة قبل 24 من أي مباراة

صراع الفرصة الأخيرة في الدوري الألماني

شيكابالا: لهذا السبب موقفنا الإفريقي يختلف عن المحلي

الدوري الإنجليزي ليفربول
نرشح لكم
أخر الأخبار
مرموش على دكة فولفسبورج ضد بايرن ميونيخ 3 دقيقة | المحترفون
تقرير: أرتيتا يطمئن جيندوزي وسط اهتمام أوروبي واسع 12 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر زيدان: لن أظل مدربا لفترة طويلة ساعة | أوروبا
مباشر الدوري الإنجليزي - أستون فيلا (0) - (0) وولفرهامبتون.. مشاركة المحمدي ساعة | الدوري الإنجليزي
الاتحاد السكندري يجري المسحة الثانية استعدادا لاستئناف التدريبات ساعة | الدوري المصري
"سلوك غير مقبول".. بيان مشترك من ليفربول وشرطة ميرسيسايد ساعة | الدوري الإنجليزي
إسبانيول يقيل مدربه قبل يوم من مواجهة ريال مدريد ساعة | أوروبا
مهمة البقاء – تريزيجيه والمحمدي على دكة أستون فيلا في مواجهة وولفرهامبتون 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يعلن 6 حالات إيجابية بفيروس كورونا في الدوري المصري 2 حبس محمود حمد لاعب المصري 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الشروع في القتل 3 مرتضى منصور: ما قيل عن عبد الغني كذب.. ونطلب مقابلة رئيس الوزراء 4 مصدر بالأهلي يوضح لـ في الجول سبب استبعاد عاشور من المسحات عكس فتحي
قد ينال إعجابك