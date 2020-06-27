مرموش على دكة فولفسبورج ضد بايرن ميونيخ

السبت، 27 يونيو 2020 - 14:51

كتب : FilGoal

عمر مرموش - فولفسبورج

أمام المصري عمر مرموش فرصة للمشاركة أمام أبطال البوندسليجا، حينما يستضيف فولفسبورج بايرن ميونيخ في الجولة الأخيرة من البطولة.

ويجلس مرموش الذي مدد عقده مع الفريق حتى 2023، على دكة بدلاء الفريق ضد بايرن.

يملك فولفسبورج رصيده إلى 49 نقطة في المركز السادس،

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صاحب الـ21 عاما انضم إلى فولفسبورج قادما من وادي دجلة في عام 2017 ولعب مع فريق تحت 23 عاما وسجل 10 أهداف في 34 مباراة منذ ذلك الحين.

وتدرب اللاعب خلال الموسم الحالي مع الفريق الأول وشارك للمرة الأولى في يوم 26 مايو الماضي في انتصار فريقه بنتيجة 4-1 ضد باير ليفركوزن، حينما لعب كبديل في الدقيقة 76.

عمر لعب منذ ظهوره الأول في 4 مباريات مع الفريق الأول بمجموع مشاركات 47 دقيقة.

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عمر مرموش بايرن ميونيخ فولفسبورج
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