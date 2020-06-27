تقرير: أرتيتا يطمئن جيندوزي وسط اهتمام أوروبي واسع

زعم تقرير شبكة ESPN أن المدير الفني لأرسنال، ميكيل أرتيتا، طمأن لاعبه الفرنسي ماتيو جيندوزي، بشأن دوره مع الفريق.

وكانت تقارير قد تحدثت لنية لاعب الوسط الفرنسي الشاب الخروج من استاد الإمارات في إطار بحثه عن مشاركة أساسية أوسع، ليكون جزء من قائمة فرنسا لبطولة الأمم الأوروبية الصيف المقبل.

ويأتي تقرير ESPN، في ظل ما أوردته "ليكيب" الفرنسية عن اهتمام واسع بجيندوزي، حال سمح أرسنال برحيله.

وقالت ليكيب إن مانشستر يونايتد وبرشلونة وباريس سان جيرمان وأتليتكو مدريد، مهتمون بمعرفة موقف جيندوزي.

وشارك جيندوزي في 34 مباراة بالموسم الحالي مع أرسنال وأرسل 3 تمريرات حاسمة.

ويمتد عقد جيندوزي، اللاعب الأسبق لشباب باريس سان جيرمان، مع أرسنال إلى 2022.

ويخوض جيندوزي موسمه الثاني مع أرسنال منذ رحل عن لوريان الفرنسي في 2018.

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