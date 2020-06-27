ساري: رونالدو يحتاج للعب كثيرا ليعود إلى مستواه الأفضل

يرى ماوريزيو ساري مدرب يوفنتوس أن كريستيانو رونالدو نجم الفريق يحتاج إلى خوض مباريات كثيرة حتى يعود إلى مستواه الأفضل.

كريستيانو رونالدو النادي : يوفنتوس يوفنتوس

وقال ساري بعد سحق يوفنتوس لضيفه ليتشي بأربعة أهداف دون رد يوم الجمعة في الدوري الإيطالي:"كريستيانو يستطيع الآن اللعب وهو في أتم جاهزية. يحتاج للتحسن بعد فترة التوقف وهو يفعل ذلك مباراة بعد أخرى".

وأضاف "يحتاج للعب كثيرا. في المستقبل سنجد طريقة للحفاظ عليه مع ضغط المباريات. إنه رائع وينصت لنفسه وسيدرك متى يحتاج للتوقف من أجل الراحة، لكن الآن أراه لائقا بشكل كبير".

وسجل رونالدو من ركلة جزاء الهدف الثاني ليوفنتوس في شباك ليتشي ليعزز حامل اللقب تصدره لترتيب الدوري.

ورفع رونالدو عدد أهدافه إلى 23 وظل وصيفا في قائمة هدافي الموسم الحالي من البطولة التي يتصدرها شيرو إيموبيلي نجم لاتسيو برصيد 27 هدفا.

ويحل يوفنتوس ضيفا على جنوى يوم الثلاثاء في الجولة 29 من الدوري.

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