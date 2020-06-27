كروس يعترف: لم أجد إلا الخمر لتخفيف ألم خسارة نهائي الأبطال 2012

السبت، 27 يونيو 2020 - 11:11

كتب : FilGoal

كروس

اعترف توني كروس نجم ريال مدريد واللاعب الأسبق لبايرن ميونيخ باحتسائه الخمر بكثرة بعد خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2011-2012 أمام تشيلسي بركلات الترجيح.

توني كروس

النادي : ريال مدريد

وقال كروس في البرنامج الإذاعي Einfach mal Luppen:"لم يكن شيئا جيدا لكن على الأقل كان هناك سبب لذلك. أتذكر جيسي (جيسيكا زوجته) قالت: لا يمكننا فعل ذلك (الاتصال بطبيب) الآن. تخيل لو عرف الناس أنني اتصلت بطبيب طوارئ بسبب كثرة الشرب!".

وواصل اللاعب البالغ عمره 30 عاما "لم يكن هناك مجال آخر (لتخفيف ألم الخسارة). في النهاية اتصلت بنفسي بطبيب طوارئ لأنني لم أكن لأترك الأمر يسوء أكثر من ذلك".

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كان بايرن قاب قوسين أو أدنى من التتويج في ملعبه بلقب طال انتظاره، لكن النجم الإيفواري ديدييه دروجبا أبى إلا التمسك بأمل الفوز باللقب بتسجيل هدف متأخر بضربة رأس رائعة في شباك مانويل نوير ليعادل النتيجة بعد هدف توماس مولر.

وسنحت فرصة كبيرة لرفاق كروس في الوقت الإضافي لكن أرين روبن أهدر ركلة جزاء قبل أن تحسم ركلات الترجيح اللقب لصالح النادي اللندني لأول مرة في تاريخه.

وتوج كروس بالبطولة في الموسم التالي مع بايرن وفاز بها 3 مرات مع ناديه الحالي ريال مدريد.

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