مران الأهلي – ثلاثي يواصل التأهيل.. وجلسة مطولة بين عبد الحفيظ والجهاز الفني

أدت المجموعة الأولى من لاعبي الأهلي تدريبات بدنية صباح السبت، حيث خضع اللاعبون لفقرات بدنية وفنية متنوعة استعدادا لاستئناف النشاط.

وضمت المجموعة الأولى بحسب الموقع الرسمي للأهلي كل من محمد الشناوي ووليد سليمان وعلي معلول وأيمن أشرف ومحمد هاني وياسر إبراهيم ومحمود عبد المنعم "كهربا" وأليو ديانج وأليو بادجي وجيرالدو ومصطفى شوبير ومحمد فخري وشادي رضوان.

مران صباح السبت شهد ظهور كريم وليد "نيدفيد"، لاعب وسط الفريق والذي واصل تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي.

وقام نيدفيد، بأداء جلسة علاج طبيعي وجلسة أخرى في الجيم، وذلك في إطار البرنامج الذي يخضع له للتخلص من الإصابة التي تعرض لها بغضروف الركبة.

وكان نيدفيد قد أجرى جراحة في غضروف الركبة أبعدته عن المشاركة الجماعية، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي وشهدت الفترة الأخيرة تحسنا بشكل ملحوظ في حالته.

أما حمدي فتحي ومحمد محمود، لاعبا وسط الفريق فاستكملا تنفيذ برنامجهما التأهيلي حيث أدى الثنائي تدريبات بالجري حول الملعب ثم تدريبات تأهيلية مع الجهاز الفني.

وقطع الثنائي شوطا كبيرا في تنفيذ برنامجها التأهيلي للتعافي من الإصابة بحسب الموقع الرسمي للأهلي.

يذكر أن حمدي فتحي أجرى جراحة غضروف الركبة في حين أجرى محمد محمود جراحة الرباط الصليبي.

وخاض الثنائي تدريبات خفيفة بالكرة تحت إشراف طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل بالجهاز الفني علي هامش مران المجموعة الثانية صباح السبت.

وتأتي مشاركة الثنائي في الوحدات التدريبية الخفيفة بالكرة في إطار تجهيزهما للعودة بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية في الأيام المقبلة.

وركز الجهاز الفني للفريق على تدريبات الكرة، حيث بدأ الفريق بتدريبات بدنية خفيفة ثم خاض تدريبات بالكرة اشتملت على تقسيمة بدون حراس، وذلك ضمن البرنامج التدريبي الذي أعده السويسري ريني فايلر المدير الفني للفريق.

وكان الجهاز الفني للفريق قد اهتم بالتدريبات البدنية في مران أمس الجمعة لرفع معدل اللياقة، فيما خاض اليوم تدريبات مكثفة بالكرة.

وعقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، جلسة مطولة مع ديفيد سيزا المدرب العام، وسامي قمصان مدرب الفريق، على هامش المران الجماعي.

وجاءت جلسة مدير الكرة بثنائي الجهاز الفني لمناقشة عدد من الأمور التنسيقية الخاصة بتدريبات الفريق وفقا لتعليمات فايلر.

وبعد ذلك، عقد الجهاز الفني اجتماعا مطولا مع اللاعبين قبل بداية مران المجموعة الثانية من اللاعبين.

واجتمع سيزا وقمصان وعبد الحفيظ، ويانكون ميشيل، مدرب الحراس في جلسة مع اللاعبين قبل بداية المران الخاص بالمجموعة الثانية.

وحرص الجهاز الفني على إقامة الاجتماع في ملعب التتش بمسافات تباعد بين جميع اللاعبين حفاظا على سلامتهم.

وضمت المجموعة الثانية من اللاعبين في مران اليوم كلا من:-رمضان صبحي ومروان محسن وشريف إكرامي وعمرو السولية، وأحمد الشيخ ومحمد مجدي "أفشة" وأحمد فتحي وعلي لطفي وجونيور أجايي، ومحمود متولي ومحمود وحيد، ومحمد شكري وعربي بدر

طالع أيضا

موقف صارم من لاعبي الزمالك بخصوص استئناف الدوري

إصابة محمد عواد بفيروس كورونا

كيف يرى هاني أبو ريدة قرار استئناف الدوري المصري

أرقام تاريخية لـ ليفربول

أنباء سارة لجماهير الأهلي