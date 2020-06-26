أرقام تاريخية كسرها ليفربول وأخرى إعجازية يستطيع تحطيمها في رحلة تتويجه بالدوري الإنجليزي

انتهى كل شيء ونصب يورجن كلوب فريقه ليفربول بطلا للدوري الإنجليزي رسما ليستعيد اللقب الغائب عن خزائنه منذ 30 عاما.

ولكن كلوب لم يجعل ليفربول يظفر بلقب الدوري بشكل اعتيادي بل بأفضل شكل ممكن.

ونشر موقع "سكواوكا" الإنجليزي تقريرا عن أبرز الأرقام التي كسرها ليفربول في رحلته التاريخية نحو الظفر بلقب الدوري وأخرى ينتظر تحطيمها.

أقل عدد من المباريات

احتاج ليفربول لأقل عدد ممكن من المباريات ليتوج بلقب الدوري رسميا وهو 31 لقاء.

الرقم السابق كان مُسجل باسم غريمه التقليدي مانشستر يونايتد بعدما توج باللقب عقب 33 مباراة.

أسرع فريق يفوز على كل منافسيه

فاز ليفربول على كل خصم له في الدوري الإنجليزي الموسم الجاري على الأقل مرة وحيدة وحدث ذلك بعد 31 لقاء.

وحدثت تلك الواقعة أن يفوز فريق ما على كل خصومه من قبل في إنجلترا خمس مرات.

أبرز من قام بذلك كان مانشستر يونايتد في موسم 2010-2011 وتشيلسي 2005-2006، وكلاهما حققا الرقم بعد 36 جولة.

وحقق مانشستر سيتي الأمر ذاته في 2017-2018 لكن بعد 32 جولة.

وبشكل عام هذه أول مرة يفوز ليفربول على كل منافسه في الدوري في موسم واحد منذ إنشاء النادي قبل 127 عاما.

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أرقام يستطيع ليفربول تحطيمها

100 نقطة

فاز مانشستر سيتي بلقب الدوري في 2017-2018 بـ100 نقطة تاريخية وليفربول أنهى الموسم الماضي بـ97 نقطة رغم عدم تتويجه باللقب.

الآن ليفربول يملك 86 نقطة ويتبقى له سبع مباريات أي يستطيع الوصول لـ107 نقطة لو فاز في كل مبارياته المتبقية.

أكثر عدد من النقاط في ملعبه

أكثر الفرق التي حصدت نقاطا في ملعبها كان تشيلسي في 2005-2006 ومانشستر يونايتد 2010-2011 ومانشستر سيتي 2011-2012 وكل منهم وصل لـ55 نقطة.

ليفربول فاز بـ48 نقطة في ملعبه ويتبقى له ثلاث مباريات إن فاز بهم جميعا سيصل لـ57 نقطة في رقم جديد.

أكثر عدد من النقاط خارج ملعبه

فاز مانشستر سيتي بـ50 نقطة من أصل 57 متاحة في موسم 2017-2018.

الآن ليفربول لديه 38 نقطة ويستطيع معادلة ذلك الرقم حال فوزه في كل مبارياته الأربعة المتبقية خارج ملعبه لنهاية الموسم.

أكثر عدد مرات الفوز

مانشستر سيتي فاز 32 مباراة في موسميه السابقين مع جوارديولا نحو طريقه في الفوز باللقب.

الآن ليفربول فاز بـ28 مباراة ويتبقى له سبع لقاءات، ربما يستطيع كلوب كتابة تاريخا جديدا للريدز.

أكبر فارق في النقاط

أكبر عدد في النقاط بين البطل ووصيفه كان 18 نقطة وهو بين مانشستر سيتي ونظيره مانشستر يونايتد في 2017-2018.

ليفربول الآن يبتعد عن سيتي بـ23 نقطة وحال الحفاظ على ذلك الفارق فسيصبح رقما تاريخيا جديدا.

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