حوار في الجول – أبو ريدة يوضح موقفه من استئناف النشاط.. واتصالات الأهلي والزمالك

"وضعي الحالي هو عضو المجلس الأعلى لفيفا والمكتب التنفيذي لكاف وأركز على عودة كرة القدم في العالم كله".. هذه كانت بداية رد هاني أبو ريدة على سؤال FilGoal.com بشأن رأيه في عودة النشاط الرياضي في مصر.

وكان أبو ريدة عضو المجلس الأعلى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الإفريقي "كاف" أعلن في بيان أن فيفا قرر منح مليون دولار للاتحاد المصري لكرة القدم من أجل استئناف نشاط كرة القدم بعدما عرض الوضع المالي الصعب الذي تواجهه الأندية المصرية والإفريقية. ( اقرأ التفاصيل )

ويحاور FilGoal.com أبو ريدة عن رأيه في الدعم الذي قدمه فيفا للاتحادات المحلية من أجل دعم عودة النشاط، خطوات استئناف النشاط الرياضي في مصر، وحقيقة اتصالات مسؤولي الأهلي والزمالك لطلب تدخله.

كيف يخدم دعم فيفا عودة النشاط الرياضي في إفريقيا ومصر؟

كرة القدم صناعة واستثمار وعملية إنتاجية مثل المصانع والشركات، وترتبط مصادر دخل الأندية الإفريقية والمصرية بشكل كبير بدوران عجلة منافسات كرة القدم، وفترة التوقف أرهقت الأندية ماديا وتوفير الدعم للأندية والاتحادات يساعدها على استئناف نشاطها مرة أخرى.

وما هي الأعباء اللي تواجه الأندية المصرية وقمت بعرضها؟

الأندية المصرية والعالمية وكل الوسط الكروي لم يكن مؤهلا لمثل هذه الجائحة وتداعياتها والإجراءات المترتبة عليها.

عرضت على فيفا دعم الأندية من أجل توفير كافة الاحتياطات الطبية والتجهيزات الرياضية والوسائل الحديثة التي ستستخدمها بصورة أكبر في الفترة المقبلة.

وهل ترى الدعم كافيا لمواجهة هذه الأعباء؟

هذا الدعم فقط من فيفا، وسبق وأن حصلنا على دعم آخر من كاف وساعدنا الأندية لأول مرة في الحصول على مستحقاتها فورا لمواجهة الأعباء، بالإضافة إلى دعم الدولة.

وكل هذه المصادر من الدعم ستساعد الأندية بشكل كافي للتغلب على الأزمة، بالإضافة إلى القدرات المالية لتلك الأندية.

وما رأيك في عودة النشاط الرياضي في مصر؟

وضعي الحالي هو عضو المجلس الأعلى لفيفا والمكتب التنفيذي لكاف، وأهتم وأركز بشكل أكبر وأساسي على إعادة نشاط كرة القدم بالكامل في العالم كله واتخاذ كافة التدابير الصحية والدعم المالي للتأقلم مع الوضع الجديد.

أما في مصر فهناك جهات رسمية هي المسؤولة ولا يمكن تخطي صلاحياتها، وعليهم دراسة الأوضاع واتخاذ القرار السليم الذي يخدم مصالح كرة القدم المصرية وهو ما أثق به بشكل كامل، وأثق تماما في قدرة الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، وفي رؤساء الأندية المصرية في التوافق على القرار المناسب لصالح الكرة المصرية والذي سيصدر من اللجنة الخماسية بعد اجتماعاتها المختلفة في ظل قرار رئيس الوزراء باستئناف النشاط.

ما هي الاشتراطات التي نحتاج تطبيقها قبل عودة النشاط وخلاله؟

فيفا أصدر بروتوكولا طبيا لاستئناف النشاط وأيضا كاف، ودائما أضع اللجان الطبية في الاتحاد المصري في تواصل مع نظيرتها في كاف وفيفا من أجل الإطلاع على كافة التطورات ونقلها للتنفيذ في مصر.

ما هو موقف اللائحة إذا تم إلغاء الموسم محليا أو إفريقيا؟

لائحة الاتحاد الدولي والإفريقي تعطي الحق للاتحاد المحلي في اتخاذ ما يراه مناسبا لوائحيا لظروف البلاد الصحية والأمنية، والحكومة واللجنة الخماسية هما الأجدر بتحديد الأصلح في اللحظة الراهنة.

أخيرا، هل تتلقى اتصالات هاتفية من الأهلي والزمالك أو غيرهما من الأندية بشأن عودة الدوري أو عدم استكماله؟

أريد أن أؤكد مرة أخرى بشكل قاطع أنه على عكس ما يتردد، لا أتلقى أي اتصالات من أي مسؤول في أي ناد لأطرح رأيي في عودة الدوري من عدمه.

أتواصل مع كل رؤساء الأندية بالطبع وأساعدهم كما ذكرت في حل مشاكلهم قدر استطاعتي ولكني أقف على مسافة واحدة من الجميع ولا أتدخل في اختصاصات الجهات المختصة حاليا، اللجنة الخماسية هي صاحبة القرار بشكل كامل ولا يليق أن نتجاوز صلاحياتها.

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