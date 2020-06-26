إصابة محمد عواد بفيروس كورونا

أعلن محمد عواد حارس مرمى الزمالك إصابته بفيروس كورونا.

وكتب عواد عبر حسابه الرسمي على (تويتر): "تحاليل كورونا إيجابي. دعوتكم".

ويعد محمد عواد هو أول لاعب في الدوري المصري الممتاز يُعلن عن إصابته بفيروس كورونا.

وكشف اتحاد الكرة في وقت سابق عن وجود 11 حالة حتى الآن مصابة بالفيروس بين الأندية التي خضعت لتحاليل فيروس كورونا، والتي لم يكن من بينها الزمالك. (طالع التفاصيل)

صاحب الـ 27 عاما انضم لـ الزمالك في 2019 قادما من الإسماعيلي.

وشارك عواد في 11 مباراة مع الزمالك هذا الموسم، واهتزت شباكه 10 مرات.

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