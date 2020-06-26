إصابة محمد عواد بفيروس كورونا
الجمعة، 26 يونيو 2020 - 20:09
كتب : FilGoal
أعلن محمد عواد حارس مرمى الزمالك إصابته بفيروس كورونا.
محمد عواد
النادي : الزمالك
وكتب عواد عبر حسابه الرسمي على (تويتر): "تحاليل كورونا إيجابي. دعوتكم".
تحاليل كورونا ايجابي... دعوتكم 🙏— Mohamed Awaad (@mohamedawaad) June 26, 2020
ويعد محمد عواد هو أول لاعب في الدوري المصري الممتاز يُعلن عن إصابته بفيروس كورونا.
وكشف اتحاد الكرة في وقت سابق عن وجود 11 حالة حتى الآن مصابة بالفيروس بين الأندية التي خضعت لتحاليل فيروس كورونا، والتي لم يكن من بينها الزمالك. (طالع التفاصيل)
صاحب الـ 27 عاما انضم لـ الزمالك في 2019 قادما من الإسماعيلي.
وشارك عواد في 11 مباراة مع الزمالك هذا الموسم، واهتزت شباكه 10 مرات.
اقرأ أيضا:
لماذا ستستمر سيطرة الريدز على كرة القدم في إنجلترا وأوروبا
ماذا قال كلوب بعد التتويج التاريخي
سلبية مسحتي بيراميدز ومصر للمقاصة
نرشح لكم
أخر الأخبار
كورتوا يقترب من إنهاء زعامة أوبلاك 46 دقيقة | تقرير في الجول
إصابة محمد عواد بفيروس كورونا 54 دقيقة | الدوري المصري