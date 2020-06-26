عبد الحفيظ: نحتاج شهرا للعودة.. وحمدي فتحي ومحمد محمود ينضمان قريبا للتدريبات الجماعية

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي إن فريقه بحاجة لشهر على الأكثر للاستعداد لعودة منافسات كرة القدم من جديد، مشيرا إلى أن الثنائي المصاب حمدي فتحي ومحمد محمود اقترب كثيرا من العودة للتدريبات الجماعية.

وصرح عبد الحفيظ عبر موقع النادي الأهلي قائلا: "أنا على تواصل دائم مع ريني فايلر مدرب الفريق لإطلاعه على كافة المستجدات الخاصة بالفريق بعد العودة للتدريبات الجماعية".

وأضاف "فايلر يتابع كل كبيرة وصغيرة خاصة بالفريق وعلى تواصل دائم مع الجهاز المعاون".

وواصل "تصله تقارير يومية عن الوحدات التدريبية التي يخضع لها اللاعبون وكل ما يتعلق بالتدريبات اليومية في ملعب التتش".































وتابع "هناك تركيز شديد من قبل الجهاز الفني واللاعبين للاستعداد بقوة لعودة النشاط الرياضي محليا وإفريقيا".

وأردف "الفريق في حاجة لفترة إعداد تصل إلى أربعة أسابيع على الأكثر، لإعلان جاهزيته للمباريات من جديد".

وكانت نتيجة المسحة الأولى التي أجراها الأهلي سلبية، ليعود الفريق للتدريبات في ملعب مختار التتش في الجزيرة بعد توقف دام لفترة شهرين ونصف جراء تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وتطرق مدير الكرة في النادي الأهلي إلى الحديث عن الثنائي المصاب حمدي فتحي ومحمد محمود قائلا: "حمدي فتحي يؤدي حاليا الجزء الأخير من برنامجه التأهيلي للتعافي من آثار جراحة غضروف الربكة".

وتابع "سيكون جاهزا للتواجد بشكل تدريجي في التدريبات الجماعية خلال أسبوعين على الأكثر".

وأردف "اللاعب خضع لفحص طبي يؤكد تحسن حالته واقترابه من العودة".

وأكمل "محمد محمود بحاجة لعشرة أيام على الأكثر للعودة للتدريبات الجماعية بشكل تدريجي".

وأضاف "حالته تحسنت كثيرا وبات قريبا للغاية من إعلان جاهزيته وفقا لنتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها مؤخرا".

وأتم "اللاعب اقترب من إنهاء برنامجه التأهيلي للتعافي من آثار جراحة الرباط الصليبي، وبات على أعتاب العودة للمران الجماعي مع زملائه".

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