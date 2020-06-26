قائد ليفربول: كلوب غير كل شيء منذ أول يوم.. أتمنى أن نستمر في تحقيق المزيد من الألقاب

الجمعة، 26 يونيو 2020 - 17:36

كتب : FilGoal

كلوب - هيندرسون - ليفربول - توتنام

قال جوردان هندرسون قائد ليفربول إن يورجن كلوب غير كل شيء في الفريق منذ اليوم الأول، متمنينا أن يستمر هو وزملائه في مطاردة مزيد من الألقاب.

وصرح هندرسون عبر شبكة "سكاي سبورتس" قائلا: "لم أرغب قط في الحديث عن الأمر حتى اللحظة الحالية، أشعر بسعادة كبيرة من أجل جميع زملائي، أنا فقط مرتبك وهذا شعور رائع، أشعر بفخر كبير لما حققناه".

وأضاف "كانت هناك العديد من المشاعر وكانت خبرة مختلفة أن نشاهد المباراة ثم بعد ذلك أن نكون جميعا معا نحتفل عقب الصافرة".

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وواصل "لن ننسى تلك اللحظة قط".

وأكمل "بعد نهائي دوري الأبطال، قلت إنه لم يكن من الممكن الفوز بها بدون المدرب، ولا يعد ذلك عدم احترام لمن سبقوه، لكنني شعرت منذ أول يوم أنه غير كل شيء وتبعناه جميعا".

وأتم "حتى الآن كانت تجربة خاصة للغاية، وآمل أن تظل رغبتنا للفوز بالبطولات موجودة ونرغب في تحقيق المزيد".

ليفربول توج بطلا للدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى منذ 30 عاما والـ19 في تاريخه.

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