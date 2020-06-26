اتحاد الكرة: سلبية مسحتي بيراميدز ومصر المقاصة

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الجمعة أن جميع العينات التي تم مسحها لعناصر ناديي بيراميدز ومصر المقاصة جاءت سلبية.

وخضع لاعبو بيراميدز وجهازه الفني والإداري لمسحة ثانية للتأكد من سلامتهم من فيروس كورونا، بينما خضع مصر المقاصة لمسحة أولى.

وأعطى الاتحاد الضوء الأخضر لبيراميدز للتدرب بشكل جماعي بعدما بدأ الفريق تدريبات فردية يوم الثلاثاء.

وقال الاتحاد إن هناك 11 شخصا جاءت عيناتهم إيجابية منهم 5 في فريق طنطا و4 في إنبي وفرد في نادي الاتحاد السكندري وآخر في المقاولون العرب.

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ويجري الاتحاد مسحات لعناصر فرق الدوري تمهيدا لاستئناف التدريبات.

ويسعى الاتحاد لاستئناف بطولة الدوري المصري الممتاز الشهر المقبل.

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