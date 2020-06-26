مواعيد مباريات الجمعة 26 يونيو 2020.. حجازي والنني ومواجهة سهلة لـ يوفنتوس
الجمعة، 26 يونيو 2020 - 11:58
كتب : FilGoal
يستضيف يوفنتوس، متصدر الدوري الإيطالي وحامل اللقب، فريق ليتشي في مباراة سهلة يأمل فيها تعزيز موقعه في المركز الأول للبطولة.
وتنطلق المباراة في تمام الساعة 9:45 مساء بتوقيت القاهرة.
وفي إسبانيا، يستضيف إشبيلية فريق بلد الوليد في مباراة تنقلها قناة BeIN Sports 1 وBeIN Sports 3 وتنطلق الساعة 10 مساء.
وفي الساعة الثامنة مساء تنطلق مباراة بشيكتاش، الذي يضم محمد النني، وضيفه قونيا سبور في الدوري التركي.
وتعرض قناة BeIN Sports 2 مباراة برينتفورد ووست بروميتش ألبيون، الذي يضم أحمد حجازي، في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي.
وتنطلق المباراة الساعة 8:45 مساء.
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