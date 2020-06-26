مواعيد مباريات الجمعة 26 يونيو 2020.. حجازي والنني ومواجهة سهلة لـ يوفنتوس

يستضيف يوفنتوس، متصدر الدوري الإيطالي وحامل اللقب، فريق ليتشي في مباراة سهلة يأمل فيها تعزيز موقعه في المركز الأول للبطولة.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 9:45 مساء بتوقيت القاهرة.

وفي إسبانيا، يستضيف إشبيلية فريق بلد الوليد في مباراة تنقلها قناة BeIN Sports 1 وBeIN Sports 3 وتنطلق الساعة 10 مساء.

وفي الساعة الثامنة مساء تنطلق مباراة بشيكتاش، الذي يضم محمد النني، وضيفه قونيا سبور في الدوري التركي.

وتعرض قناة BeIN Sports 2 مباراة برينتفورد ووست بروميتش ألبيون، الذي يضم أحمد حجازي، في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي.

وتنطلق المباراة الساعة 8:45 مساء.

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