تقرير مغربي: لقجع سيطلب تأخير استئناف نصف نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية

يستعد فوي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، ونائب رئيس الاتحاد الإفريقي "كاف" للتقدم بمقترح لتأخير موعد خوض الفرق المغربية لمباريات نصف نهائي البطولات الإفريقية. وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "المنتخب" المغربية.

وقال التقرير إن لقجع ستستند على أن مصر والمغرب أعلنا سويا عودة البطولة في البلدين ولتواجد 7 فرق تمثلهما في دوري الأبطال والكونفدرالية بجانب هورويا كوناكري، فإنه سيتقدم بهذا المقترح.

وأشار التقرير إلى أنه كي لا تتأثر بطولتا البلدين فقد وضع لقجع تصورا لإنهاء البطولة المغربية يوم 13 سبتمبر المقبل، وسيطلب تأخير خوض الوداد والرجاء ونهضة بركان وحسنية أغادير لمباريات نصف النهائي لما بعد هذا التاريخ.

وألمح التقرير إلى أن هذا المقترح سيقابل بالمرونة من "كاف" الذي أكد على أنه سيطابق مواعيد المسابقتين مع ما سيكون عليه شكل استئناف بطولتي الدوري في مصر والمغرب.

وكان "كاف" قد أعلن في وقت سابق عن تصوره لمواعيد نصف نهائي المسابقتين، وكانت مقترحة بين 5 و12 سبتمبر.

"كاف" كان قد أعلن في وقت سابق بنود اجتماع المجلس التنفيذي المقبل، والذي سيقام يوم 30 يونيو الجاري، بتقنية الفيديو كونفرس، وذلك جراء تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم.

وسيناقش الاجتماع العديد من البنود لاعتماد بعض القرارات رسميا، ومناقشة مصير البطولات المعلقة بسبب جائحة كورونا. (طالع التفاصيل)

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