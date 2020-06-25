تقرير: تصاعد حدة الخلاف بين ندومبيلي ومورينيو.. "لا أرغب في اللعب معك مجددا"

تصاعدت وتيرة الخلاف بين جوزيه مورينيو مدرب توتنام ولاعبه تانجاي ندومبيلي بعدما غضب اللاعب بسبب انتقادات مدربه له، وذلك وفقا لتقرير نشرته شبكة ESPN.

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وقالت الشبكة في تقريرها إن الخلاف نشب يوم الإثنين خلال تدريبات الفريق، واستمر حتى توجه الثنائي إلى مكتب المدرب البرتغالي.

وأوضح التقرير أن مورينيو أخبر ندومبيلي أنه ليس لائقا لكي يبدأ مباراتي توتنام ضد مانشستر يونايتد ووست هام يونايتد.

تسبب ذلك في إغضاب اللاعب كثيرا خاصة وأنه أجرى تدريبات إضافية خلال فترة توقف كرة القدم، حتى أنه قابل مورينيو وخرقا قواعد الإغلاق سويا في وقت سابق.

اللاعب بعد ذلك أخبر مدربه أنه "لا يرغب أبدا في اللعب مجددا تحت إمرته".

وتواجد ندومبيلي على مقاعد بدلاء توتنام خلال مباراتي يونايتد ووست هام، حتى أن مورينيو صرح بعد المباراة الأخيرة قائلا إنه "لم يكن بحاجة إليه". (طالع التفاصيل)

التقرير أوضح أن روماين فيرنانديز ومنير سيدهم وكلاء أعمال اللاعب يحاولان حاليا حل المشكلة بين الاثنين، لكن يبدو أن الخلاف قد وصل إلى طريق مسدود بينهما.

وانضم ندومبيلي إلى توتنام قادما من ليون في الصيف الماضي بمبلغ 55 مليون جنيه إسترليني ولم يبدأ سوى 17 مباراة مع الفريق اللندني في كل المسابقات من أصل 27 مواجهة خاضها مع الفريق.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن أندية برشلونة وباريس سان جيرمان ترغب في ضمه.

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