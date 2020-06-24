مورينيو: لم أحتج إلى ندومبيلي في مباراتي يونايتد ووست هام

الأربعاء، 24 يونيو 2020 - 14:16

كتب : FilGoal

مورينيو

أوضح جوزيه مورينيو مدرب توتنام أن سبب غياب تانجاي ندومبيلي لاعب وسط فريقه عن المباراتين الأخيرتين نظرا لعدم حاجته له. وذلك في تصريحاته عقب مواجهة وست هام يونايتد.

وصرح مورينيو قائلا: "موقف الخمسة تبديلات يجعل البعض يعتقدون أنه يجب استخدامهم جميعا، ليس عليك أن تفعل ذلك، هناك فرص لاستخدامها".

وأضاف "شعرت أن الفريق بخير، لم أصدق قط أن نتيجة 2-0 آمنة لأنهم كانوا يحاولون كل شيء وهدف وحيد قد يغير تلك الحالة ويمنحهم الدافع لذا في الدقائق الأخيرة قررت الحفاظ على استقرار الفريق وثلاثة تبديلات كانت كافية".

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وواصل "الأمر ليس فقط حول ندومبيلي، أحاول أن أفعل الأفضل لفريقي، لا يمكنني أن أبدأ المباراة بـ12 أو 13 لاعبا، أحاول الأفضل من أجل فريقي".

وأتم "في بعض الأحيان أعتذر للاعبي كونهم لا يشاركون لأنني أشعر بما يقومون به في التدريبات وأنهم يستحقون أكثر مما أمنحهم، لكن يجب أن أقوم بعملي بأفضل شكل ممكن لكنني شعرت أنني لست بحاجة إليه في هاتين المباراتين".

وكانت هناك تقارير صحفية تشير إلى أن مورينيو على خلاف مع اللاعب بل ولا يتواصل معه قط.

وانضم ندومبيلي إلى توتنام قادما من ليون في الصيف الماضي بمبلغ 55 مليون جنيه إسترليني ولم يبدأ سوى 17 مباراة مع الفريق اللندني في كل المسابقات من أصل 27 مواجهة خاضها مع الفريق.

ندومبيلي تواجد على مقاعد بدلاء توتنام في مباراتي مانشستر يونايتد ووست هام بعد استئناف النشاط الكروي.

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