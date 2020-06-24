الصدارة ملكية بيضاء.. ريال مدريد يفوز على مايوركا برائعتي راموس وفينيسيوس

الأربعاء، 24 يونيو 2020 - 23:59

كتب : إسلام أحمد

فينيسوس جونيور - سيرخيو راموس - فيرلاند ميندي - كريم بنزيمة - ريال مدريد

عاد ريال مدريد لصدارة ترتيب الدوري الإسباني بعد 24 ساعة فقط من فوز برشلونة على أتليتك بلباو بعدما حقق فوزا سهلا على ريال مايوركا بثنائية دون مقابل.

الميرنيجي تفوق بفضل ثنائية فينيسيوس جونيور وسيرخيو راموس، إذ جاء كل هدف في شوط على أرضية ملعب ألفريدو دي ستيفانو بالجولة الـ 31 من الدوري.

فوز رفع رصيد كتيبة زيدان إلى 68 نقطة متفوقا على برشلونة الذي يشاركه نفس عدد النقاط بفارق المواجهات المباشرة.

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انتظر ريال مدريد 2658 يوما أجل الفوز من جديد على ريال مايوركا في الدوري الإسباني.

الملكي التقى فاز في 2013 بنتيجة 5-2 ومنذ ذلك الوقت هبط مايوركا ومن ثم عاد من جديد فلم يكن اللقاء الأول كما أراد مشجعي الميرينجي بالخسارة بهدف دون مقابل.

وعاد الثلاثي إدين هازارد وجاريث بيل ولوكا مودريتش لتشكيل ريال مدريد الأساسي بعد غياب عن مواجهة ريال سوسيداد السابقة.

كما قاد سيرخيو راموس دفاع ريال مدريد بشكل طبيعي بعدما غادر المباراة السابقة بسبب الإصابة.

وصف المباراة

بدأ ريال مدريد اللقاء سريعا وعينه على تسجيل هدف مبكر لإراحة الأعصاب والابتعاد عن الحسابات المعقدة.

إدين هازارد أرسل من الجهة اليسر إلى كريم بنزيمة الذي استلم داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية تصدى لها مانولو رينا في الدقيقة 6.

واستمر هجوم مدريد فسدد جاريث بيل كرة تصدى لها الحارس وحولها لركنية.

رد مايوركا جاء بتسديدة قوية من محمد بابا غيرت اتجاهها بعد اصطدامها بالدفاع ومرت بجوار القائم الأيمن لـ تيبو كورتوا.

في الدقيقة 16 بدأ هازارد هجمة مرتدة من منتصف الملعب وأرسلها على يساره لـ فينيسيوس جونيور الذي سدد لكن كرته تصدى لها المدافع ثم ارتطمت به وخرجت ضربة مرمى.

في الدقيقة 19 من هجمة سريعة لريال مدريد أرسل الدفاع كرة طولية لـ لوكا مودريتش الذي أرسل بينية لـ جونيور فسدد كرة في أعلى الشباك معلنا عن هدف اللقاء الأول.

هدف ثالث للبرازيلي هذا الموسم والخامس الذي يشارك به في آخر 7 مباريات بجميع المسابقات إذ سجل 3 وصنع 2.

الياباني كوبو –لاعب ريال مدريد المُعار- كان أول من هدد مرمى الملكي بتسديدة من ركلة ثابتة مرت أعلى من العارضة.

ثم واصل البرازيلي تهديده لمرمى الضيوف بعد انفراده لكنه فضل التسديد من فوق الحارس لترتطم كرته بالعارضة وتضيع فرصة الهدف الثاني في الدقيقة 24.

ضغط الميرينيجي تواصل بتسديدة قوية مباغتة من هازارد في الدقيقة 26 مرت بجوار القائم الأيسر.

هدأت أحداث الشوط الأول كثيرا إذا قل ضغط ريال مدريد على مرمى الضيوف وبدأ مايوركا في الاعتماد على سرعة ومهارة كوبو لتهديد مرمى الحارس البلجيكي دون تغيير في النتيجة.

راموس القياسي

الشوط الثاني بدأ مثلما الأول هجوم سريع من ريال مدريد بالاستفادة من سرعات البرازيلي.

فينيسيوس في الدقيقة 51 استغل سرعته ومر من الرواق الأيمن وأرسل عرضية إلى الفرنسي بنزيمة الذي استلم داخل منطقة الجزاء لكن تسديدته جاءت سهلة في يد الحارس.

الدقيقة 56 شهدت هدف تعزيز الفارق من القائد سيرخيو راموس من ركلة حرة مباشرة على يمين الحارس لم يتحرك له الحارس.

هدف القائد الإسباني هو الثامن في الدوري الإسباني الموسم الجاري كأفضل معدل تهديفي له منذ المشاركة بموسم 2003-04.

ولأول مرة يسجل راموس من ركلة حرة مباشرة منذ 6 سنوات بعدما سجل في شباك بلد الوليد.

وفي الدقيقة 62 عاد كوبو لتهديد مرمى كورتوا بمجهود فردي بعد مراوغة توني كروس ثم راموس وميندي داخل منطقة الجزاء وسدد في الشباك الخارجية.

عادت الأجواء للهدوء مجددا على أرضية الملعب فأجرى الفرنسي زين الدين زيدان تغييرين بنزول ماركو أسينسيو وإيسكو بدلا من لوكا مودريتش وجاريث بيل على الترتيب.

مشاركة تاريخية

وقبل 8 دقائق من نهاية اللقاء شارك براهيم دياز وماريانو دياز بدلا من كريم بنزيمة وفينيسيوس جونيور.

في المقابل أجرى ريال مايوركا تغييرا تاريخيا بمشاركة لوكا روميرو بدلا من محمد بابا.

وأصبح روميرو الذي يحمل الجنسية المكسيكية والأرجنتينية والإسبانية الرقم القياسي كأصغر لاعب يشارك في مباراة بالدوري الإسباني بعمر 15 عاما و219 يوما.

وكسر روميرو رقم سانسون لاعب سيلتا فيجو والذي شارك بعمر 15 عاما و255 يوما في 1939.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت البديل كاد براهيم دياز أن يسجل الهدف الثالث لكن رينا تصدى لتسديدته وحولها لركنية.

انتهى اللقاء وعادت الصدارة ملكية بيضاء.

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