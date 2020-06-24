ماذا يحتاج ليفربول للتتويج بالدوري الإنجليزي رسميا؟ الاحتفال قد يكون في مانشستر

ربما الاحتفال قد يكون في مانشستر أو الخصم الذي تسبب في فقدانهم للقب في 2014 قد يقدم لهم أعظم هدية غدا الخميس.

فماذا يحتاج ليفربول للتتويج بالدوري الإنجليزي رسميا عقب اكتساحه لكريستال بالاس اليوم الأربعاء برباعية دون رد في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي في ملعب أنفيلد.

رفع ليفربول رصيده من النقاط إلى 86 ويبتعد عن مانشستر سيتي بـ23 نقطة كاملة وللأخير لقاء ضد تشيلسي في ملعب الأخير ستامفورد بريدج.

تعادل مانشستر سيتي مع تشيلسي سيجعل رصيد فريق المدرب بيب جوارديولا يصل لـ64 نقطة.

هذا يعني أنه حتى حال فوزه في السبع مباريات المتبقية له فإن أقصى عدد من النقاط يصل له هو 84.

وهذا يعني تتويج ليفربول رسميا.

بالتأكيد ما ينطبق على التعادل ينطبق تماما على حالة هزيمة مانشستر سيتي من تشيلسي في الغد.

لكن ماذا لو فاز مانشستر سيتي على تشيلسي؟

حينها سيصل فريق جوارديولا للنقطة 66 وأقصى عدد من النقاط يصل له حال فوزه في كل مبارياته المتبقية هو 87.

لذا يحتاج ليفربول للفوز على سيتي نفسه في القمة التي ستجمع بينهما في ملعب الاتحاد في الثاني من شهر يوليو المقبل.

أما حال تعادلهما فإن الحسم سيتأجل لوقت آخر.

ولم يتوج ليفربول بالدوري الإنجليزي منذ عام 1990 بشكل عام ولم يظفر بالكأس في مسماه الحالي بريميرليج.

وفي جعبة ليفربول 18 لقبا للدوري الإنجليزي وهو ثاني أكثر المتوجين به خلف صاحب الرقم القياسي بـ20 مرة مانشستر يونايتد.

اقرأ أيضا

الزمالك يعلن عدم استكماله للدوري

المحمدي يخطف نقطة التعادل لأستون فيلا

مارسيال يكتب ما لم يحدث منذ 7 سنوات ويونايتد يقنع ويمتع

اتحاد الكرة يجتمع مع البدري

اتحاد الكرة: لا تراجع عن استكمال الدوري