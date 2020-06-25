المزين لـ في الجول: 5 حالات إيجابية في نادي طنطا

أعلن أيمن المزين المدير الفني لنادي طنطا ظهور 5 حالات إيجابية بين لاعبي وطاقم الجهاز الفني.

وصرّح المزين لـ FilGoal.com: "نتيجة المسحة الطبية لنادي طنطا أسفرت عن 5 حالات إيجابية بين اللاعبين والجهاز الفني".

ويرى المزين أن الاتحاد المصري لكرة القدم لم يراع فارق الإمكانيات المادية بين الأندية.

وقال المزين عقب الاجتماع في تصريحات للصحفيين صباح اليوم عقب اجتماع اتحاد الكرة: "لم يتم مراعاة فارق الإمكانيات المادية بين الأندية".

وأضاف "ستكون هناك مشكلة إذا ظهر لاعب مصاب بالفيروس، فماذا سنفعل للبقية بالفريق؟".

وسبق أن أعلن إنبي عبر بيان رسمي إصابة 4 بـ فيروس كورونا: "عملا بمبدأ الشفافية، يوجد أربع حالات مصابة بفيروس كورونا بالفريق الأول وتم اكتشافها بعد إجراء المسحة الأولى وبدون ظهور أعراض".

اتحاد الكرة أعلن اليوم الأربعاء، اكتشاف 6 حالات إصابة بـ كورونا، ضمن مسحات اليوم الثاني لأندية الدوري المصري.(طالع التفاصيل)

FilGoal.com كشف عن هوية الأندية التي ظهر بها حالات إيجابية. (طالع التفاصيل)

وكان مدربو الدوري قد عقدوا اجتماعا اليوم الأربعاء مع اتحاد الكرة، لمناقشة مصير الدوري المصري.

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا في مصر والعالم .

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة .

وفي صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة .

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