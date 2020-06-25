بيراميدز: نفاوض طاهر؟ أي لاعب مميز في الدوري هدف لنا ولكن

شدد عمرو بسيوني مدير التعاقدات في بيراميدز على عدم قيام ناديه بالتفاوض الرسمي مع المقاولون العرب بشأن لاعب الفريق طاهر محمد.

وأعلن الأهلي بشكل رسمي اهتمامه باللاعب، وسط تصريحات من محمد عادل المشرف العام على الكرة في النادي بدخول أندية أخرى على خط المفاوضات.

وقال بسيوني في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة عبر أون تايم سبورتس 2: "نفاوض طاهر؟ أي لاعب مميز في الدوري هدف لنا، وطاهر لاعب مميز".

ولكنه استدرك "لم يحدث تواصل رسمي مع اللاعب أو ناديه".

وتحدث بسيوني كذلك عن تجديد عقد عمر جابر قائلا: "هو نجم كبير ومتربي في المنتخبات. قيل بعد انضمام أحمد فتحي من الأهلي أن جابر سيرحل، لكن كيف نضعف فريقنا بأنفسنا برحيل عمر جابر أو أحمد الشناوي مثلا".

وشدد "الزمالك لم يطلب عمر جابر في صفقة تبادلية".

وأكمل بسيوني "لا توجد خطوط واضحة لاستكمال النشاط، نريد أن نعرف فترات القيد لنتحرك على أساسها".

اقرأ أيضا

الزمالك يعلن عدم استكماله للدوري

المحمدي يخطف نقطة التعادل لأستون فيلا

مارسيال يكتب ما لم يحدث منذ 7 سنوات ويونايتد يقنع ويمتع

اتحاد الكرة يجتمع مع البدري

اتحاد الكرة: لا تراجع عن استكمال الدوري