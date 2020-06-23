المقاولون: هناك أندية دخلت في مفاوضات للحصول على طاهر.. يمكننا الاستفادة منه مثل صلاح

يرى محمد عادل المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب أن النادي يمكنه الاستفادة من طاهر محمد طاهر مثلما حدث مع محمد صلاح.

وكشف عادل عن دخول بعض الأندية في مفاوضات لضم طاهر محمد طاهر في الفترة الأخيرة.

وقال محمد عادل في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2: "لم نتوصل إلى اتفاق حتى الآن مع الأهلي بشأن طاهر محمد طاهر".

وتابع "كنا نرغب في 5 ملايين دولار لكن قمنا بتخفيض الرقم ووصلنا إلى 40 مليون جنيه".

وكشف المشرف العام على الكرة بالمقاولون "هناك أندية دخلت بثقلها للحصول على طاهر، لكن ننتظر وصل العرض بشكل رسمي".

وأضاف عادل "إذا رحل طاهر إلى خارج مصر يمكننا الحصول على 5 ملايين دولار عن طريق إعادة البيع مثلما حدث مع محمد صلاح".

وعن العروض الخارجية المقدمة للاعب أتم تصريحاته "لم يحدث هذه الفترة سوى من البرازيل لكن ننتظر أيضا كافة العروض الرسمية".

وكشف FilGoal.com في وقت سابق طلب المقاولون من الأهلي الحصول على 40 مليون جنيه لانتقال اللاعب نهائيا مع إلغاء مبدأ الإعارة. (طالع التفاصيل)

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