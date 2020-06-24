سولشاير: هذا أهم ما استفدناه من انتصارنا على شيفيلد.. وبوجبا كان رائعا

الأربعاء، 24 يونيو 2020 - 22:31

كتب : FilGoal

أولي جونار سولشاير - مانشستر يونايتد

أشاد أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد بالأداء الذي قدمه فريقه في الفوز على شيفيلد يونايتد في إطار الجولة 31 من الدوري الإنجليزي على ملعب أولد ترافورد اليوم الأربعاء.

وقال سولشاير لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية عقب المباراة: "لقد استمتعت بالطريقة التي فزنا بها، الضغط كان مميزا وأبعدنا شيفيلد عن اللعب في مناطقنا الدفاعية".

وواصل "البناء للهجوم واللمسة الأخيرة كانا جيدين ولكن نحتاج للتحسن أكثر، لقد توقعت أن يستغل شيفيلد بعض اللحظات التي أتيحت له ولكن الجيد أن ذلك لم يكلفنا أي شيء".

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وأردف "اليوم خلقنا الكثير من الفرص للفوز وفي مباريات أخرى خلقنا نفس الفرص لكننا لم ننتصر لذا يجب أن نكون حاسمين أكثر".

وعن هاتريك أنتوني مارسيال علق "أنا سعيد لأجله لقد تمركز جيدا في أول هدفين بتواجده في أماكن جيدة داخل منطقة الجزاء وفي الهدف الثالث كان صبورا لإنهاء الفرصة بشكل جيد".

أما عن بول بوجبا فقال المدرب النرويجي "لاعب إمكانياته رائعة وقراراته اليوم كانت مميزة وننظر أن نشركه أكثر في الفترة المقبلة".

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