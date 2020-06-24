بعد اجتماع المدربين - فتح الله: جلسة هامة.. بداية الدوري أمر واقع وإعلان الجدول قريبا

الأربعاء، 24 يونيو 2020 - 14:13

كتب : عاطف شادي

زيزو - محمود فتح الله - بيراميدز - المصري

يرى محمود فتح الله المدرب العام لفريق بيراميدز أن اجتماع اليوم الأربعاء بين اللجنة الخماسية والمديرين الفنيين في اتحاد الكرة كان هاما ومفيد للجميع.

واجتمعت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة بالمديرين الفنيين لفرق الدوري الممتاز أو من يمثلهم لمناقشة استئناف النشاط الرياضي من جديد تطبيقا لتعليمات رئاسة الوزراء.

وقال فتح الله ممثل بيراميدز عقب الاجتماع للصحفيين: "كانت جلسة محترمة وهامة، كان لا بد من ذلك الاجتماع".

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وشدد "بداية الدوري باتت أمر واقع، واللجنة ردت على كافة الاستفسارات".

وأوضح "اللجنة تعلم الآن كل شيء وسيتم مناقشته قبل الإعلان النهائي".

وأضاف فتح الله "كنا نريد أن نعلم موعد بداية المباريات تحديدا من أجل وضع برنامجنا لأن التوقف كان طويلا".

وتابع فتح الله "طلبنا بعض الوقت للإعداد في المرحلة المقبلة وهو ما سيتم دراسته".

وأتم تصريحاته "الاتحاد وعدنا بدراسة الأمر ومناقشته وإعلان الجدول قريبا".

وعاد بيراميدز للتدريبات الجماعية أمس الثلاثاء بعد غياب ما يقرب من ثلاثة أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأعلن وزير الشباب والرياضة ومجلس الوزراء أمس الثلاثاء عن عودة جميع المسابقات الرياضية للاستئناف من جديد بداية من أغسطس وأولها دوري كرة القدم.

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