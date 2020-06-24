عبد الحفيظ يكشف عما دار مع اللاعبين في التجمع الأول بعد عودة النشاط

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، تفاصيل جلسته مع لاعبي الفريق، في أول تجمع لهم.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات لمركز الأهلي الإعلامي: "بعد الترحيب باللاعبين في أول تجمع منذ فترة طويلة، حرصت على التأكيد على أننا لن نكون في حاجة إلى هذه الاجتماعات أو المحاضرات خلال الفترة المقبلة، في ظل تطبيق سياسة التباعد الاجتماعي ضمن الإجراءات الاحترازية الخاصة بالتصدي لفيروس كورونا".

وأضاف "نبهنا على اللاعبين بضرورة الحضور في مواعيد التدريبات مباشرة، على أن يكون ذلك بملابس التدريب، نظرًا لإغلاق غرف خلع الملابس، وتلك الخطوة تأتي ضمن العديد من الخطوات الاحترازية التي تم اتخاذها قبل العودة للتدريبات".

عبد الحفيظ أتبع "الجميع التزم منذ اليوم الأول بجميع التعليمات التي سبق أن شددنا عليها عند خضوع اللاعبين والجهاز الفني والعاملين لمسحة كورونا، والأمور سارت بشكل ممتاز في اليوم الأول لتجمعنا من جديد".

وأتم " مران اليوم شهد أيضًا التأكيد على اللاعبين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد بقدر الإمكان، لضمان الحفاظ على سلامة الجميع داخل الفريق".

كان الأهلي قد استئنف تدريباته صباح اليوم الأربعاء، كثاني فيعود للتدريب عد بيراميدز مساء أمس الثلاثاء، واستعدادا لعودة الدوري المصري بعد قرار عودة النشاط الرياضي الصادر من وزارة الشباب والرياضة. (طالع المران كاملا)

















































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