عبد الحفيظ يكشف عما دار مع اللاعبين في التجمع الأول بعد عودة النشاط
الأربعاء، 24 يونيو 2020 - 13:45
كتب : حسام نور الدين
كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، تفاصيل جلسته مع لاعبي الفريق، في أول تجمع لهم.
وقال عبد الحفيظ في تصريحات لمركز الأهلي الإعلامي: "بعد الترحيب باللاعبين في أول تجمع منذ فترة طويلة، حرصت على التأكيد على أننا لن نكون في حاجة إلى هذه الاجتماعات أو المحاضرات خلال الفترة المقبلة، في ظل تطبيق سياسة التباعد الاجتماعي ضمن الإجراءات الاحترازية الخاصة بالتصدي لفيروس كورونا".
وأضاف "نبهنا على اللاعبين بضرورة الحضور في مواعيد التدريبات مباشرة، على أن يكون ذلك بملابس التدريب، نظرًا لإغلاق غرف خلع الملابس، وتلك الخطوة تأتي ضمن العديد من الخطوات الاحترازية التي تم اتخاذها قبل العودة للتدريبات".
عبد الحفيظ أتبع "الجميع التزم منذ اليوم الأول بجميع التعليمات التي سبق أن شددنا عليها عند خضوع اللاعبين والجهاز الفني والعاملين لمسحة كورونا، والأمور سارت بشكل ممتاز في اليوم الأول لتجمعنا من جديد".
وأتم " مران اليوم شهد أيضًا التأكيد على اللاعبين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد بقدر الإمكان، لضمان الحفاظ على سلامة الجميع داخل الفريق".
كان الأهلي قد استئنف تدريباته صباح اليوم الأربعاء، كثاني فيعود للتدريب عد بيراميدز مساء أمس الثلاثاء، واستعدادا لعودة الدوري المصري بعد قرار عودة النشاط الرياضي الصادر من وزارة الشباب والرياضة. (طالع المران كاملا)
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