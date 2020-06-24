التشكيل - عودة صلاح.. ومثلث هجوم ليفربول يبدأ ضد كريستال بالاس

الأربعاء، 24 يونيو 2020 - 20:17

كتب : FilGoal

محمد صلاح في نهائي دوري الأبطال

التشكيل - عودة صلاح.. ومثلث هجوم ليفربول يبدأ ضد كريستال بالاس

عاد محمد صلاح للمشاركة في التشكيل الأساسي لفريقه ليفربول في المباراة التي ستجمعه بكريستال بالاس اليوم الأربعاء.

ويستضيف ليفربول منافسه كريستال بالاس في ملعب أنفيلد في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

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وغاب صلاح عن التعادل السلبي لليفربول مع إيفرتون في اللقاء السابق.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

في حراسة المرمى: أليسون

في الدفاع: أندرو روبرتسون- فيرجيل فان دايك- جو جوميز- ترينت ألكسندر أرنولد

في الوسط: جوردان هندرسون- فابينيو- جورجينيو فينالدوم

في الهجوم: ساديو ماني- روبرتو فيرمينو- محمد صلاح

ويتصدر ليفربول جدول الترتيب بـ83 نقطة فيما يأتي كريستال بالاس تاسعا بـ42 نقطة.

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