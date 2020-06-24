عماد السيد ينفي إصابته بفيروس كورونا

نفى عماد السيد حارس مرمى الاتحاد السكندري إصابته بفيروس كورونا.

عماد السيد النادي : الاتحاد السكندري الاتحاد السكندري

وكتب عماد السيد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "نتيجة المسحة الطبية الأولى سلبية وإذا تعرضت للإصابة سوف أعلن عن ذلك".

وأضاف "أتمنى توقف الشائعات والأخبار الكاذبة".

وكان نادي الاتحاد السكندري أعلن عن ظهور عينة إيجابية بين أحد لاعبي فريقه بعد إجراء المسحة الطبية الأولى استعدادا للعودة للتدريبات، ولكن دون الكشف عن اسم اللاعب.

اتحاد الكرة أعلن اليوم الأربعاء، اكتشاف 6 حالات إصابة بـ كورونا، ضمن مسحات اليوم الثاني لأندية الدوري المصري.(طالع التفاصيل)

FilGoal.com كشف عن هوية الأندية التي ظهر بها حالات إيجابية، ومنهم فريق إنبي. (طالع التفاصيل)

وكان مدربو الدوري قد عقدوا اجتماعا اليوم الأربعاء مع اتحاد الكرة، لمناقشة مصير الدوري المصري.

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا في مصر والعالم .

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة .

وفي صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة .

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