عماد السيد ينفي إصابته بفيروس كورونا

الأربعاء، 24 يونيو 2020 - 19:18

كتب : FilGoal

عماد السيد حزين بعد الخسارة أمام الزمالك

نفى عماد السيد حارس مرمى الاتحاد السكندري إصابته بفيروس كورونا.

عماد السيد

النادي : الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

وكتب عماد السيد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "نتيجة المسحة الطبية الأولى سلبية وإذا تعرضت للإصابة سوف أعلن عن ذلك".

وأضاف "أتمنى توقف الشائعات والأخبار الكاذبة".

أخبار متعلقة
خبر في الجول – اتحاد الكرة يجتمع مع البدري السبت المقبل رئيس نادي القناة لـ في الجول: على اتحاد الكرة تحديد مصير الدوري.. هذا الغموض يسبب مشاكل الزمالك يقرر عدم استكمال الدوري اتحاد الكرة لـ في الجول: لا تراجع عن عودة الدوري وهكذا سنتعامل مع حالات كورونا.. وتفهمنا مطالب الأندية

وكان نادي الاتحاد السكندري أعلن عن ظهور عينة إيجابية بين أحد لاعبي فريقه بعد إجراء المسحة الطبية الأولى استعدادا للعودة للتدريبات، ولكن دون الكشف عن اسم اللاعب.

اتحاد الكرة أعلن اليوم الأربعاء، اكتشاف 6 حالات إصابة بـ كورونا، ضمن مسحات اليوم الثاني لأندية الدوري المصري.(طالع التفاصيل)

FilGoal.com كشف عن هوية الأندية التي ظهر بها حالات إيجابية، ومنهم فريق إنبي. (طالع التفاصيل)

وكان مدربو الدوري قد عقدوا اجتماعا اليوم الأربعاء مع اتحاد الكرة، لمناقشة مصير الدوري المصري.

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا في مصر والعالم.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

وفي صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

اقرأ أيضا

الزمالك: لن نخضع للمسحات ونريد موسما جديدا

كارتيرون: أفضل إقامة نسخة جديدة من الدوري

إنبي: 4 حالات مصابة بـ كورونا في الفريق

الاتحاد السكندري يعلن حالة كورونا بين لاعبيه

اتحاد الكرة يكشف مصير تقنية الـVAR بعد استئناف الدوري.. وقاعدة جديدة ستٌطبق

الدوري المصري الاتحاد السكندري عماد السيد
نرشح لكم
أخر الأخبار
مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول ضد كريستال بالاس.. صلاح أساسي 6 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التشكيل - عودة صلاح.. ومثلث هجوم ليفربول يبدأ ضد كريستال بالاس 38 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ليدز يونايتد يزيل صورة أسامة بن لادن من المدرجات 51 دقيقة | أوروبا
اتحاد الكرة يجتمع بمدربي المنتخبات قبل إعلان جدول الدوري ساعة | الدوري المصري
عماد السيد ينفي إصابته بفيروس كورونا ساعة | الدوري المصري
تشكيل إنتر - خط وسط جديد أمام ساسولو لأجل فوز غائب من 2014 ساعة | أوروبا
خبر في الجول – اتحاد الكرة يجتمع مع البدري السبت المقبل ساعة | منتخب مصر
رئيس تورينو: لن أبيع بيلوتي ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يعلن 6 حالات إيجابية بفيروس كورونا في الدوري المصري 2 حبس محمود حمد لاعب المصري 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الشروع في القتل 3 مرتضى منصور: وقعنا صفقتين لـ الزمالك من العيار الثقيل 4 مصدر بالأهلي يوضح لـ في الجول سبب استبعاد عاشور من المسحات عكس فتحي
قد ينال إعجابك