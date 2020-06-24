سولشاير: لسنا جاهزين للمنافسة على الدوري بعد.. وننافس على لقبين

قال أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد إن فريقه ليس جاهز حاليا للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكنه يأمل في المنافسة على لقبي الدوري الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وصرح سولشاير عبر شبكة "سكاي سبورتس" قائلا: "تطورنا على مدار الموسم وأعتقد أننا الآن لم نخسر لـ11 مباراة".

وأضاف "لكن حينما تضيف بول بوجبا وماركوس راشفورد وتفكر في أنك لست بعيدا عن المنافسة وأنني سعيد للغاية بهذا التشكيل".

وواصل "إن كانت هناك أي صفقات جيدة ستتم ولاعبون بإمكانهم جعلنا أفضل، بالطبع بإمكاننا صرف بعض المال على ذلك، لكننا نسير في الطريق الصحيح".

وأكمل "لسنا حيث يفترض بنا أن نكون، وهو أن نكون قريبين للغاية من المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، لكننا نأخذ كل خطوة بخطوة".

وتابع "بالطبع سيتي وليفربول وضعا المعايير الطبيعية للمنافسة على لقب الدوري خلال المواسم القليلة الماضية".

وأتم "آمل أن يكون بإمكاننا المنافسة على لقبي الدوري الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي هذا الموسم، والتواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى، بعد ذلك سنرى أين يمكننا الاستثمار في الموسم المقبل".

مانشستر يونايتد تعادل في مباراته الأولى بعد استئناف نشاط كرة القدم في بريطانيا بنتيجة 1-1 مع توتنام، كما أنه استعاد خدمات الثنائي المصاب بوجبا وراشفورد.

ويواجه مانشستر يونايتد نظيره شيفيلد يونايتد يوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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