هاري كين: لا أجد مشكلة في أسلوب مورينيو

لا يجد هاري كين مهاجم توتنام أي مشكلات بسبب أسلوب لعب مدربه جوزيه مورينيو.

هاري كين النادي : توتنام هوتسبر توتنام هوتسبر

وقال كين في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "لا توجد لدي أي مشكلة مع طريقة لعب مورينيو".

وأضاف "مورينيو يلعب للفوز ونحن كذلك".

وكان بول ميرسون لاعب منتخب إنجلترا السابق قد صرح عقب تعادل توتنام مع مانشستر يونايتد يوم الجمعة أن كين يعاني ليسجل الأهداف في ظل أسلوب مورينيو الدفاعي، وتوقع أن يفكر في الانتقال لفريق آخر إذا استمرت الأمور كما هي.

وأوضح كين "النقاد والجماهير لديهم آراء ولكنني أشعر بحالة جيدة وبشعور إيجابي، وأحاول ألا استمع لما يقال".

كين عاد لهز الشباك بعد فترة طويلة من الغياب بسبب الإصابة، وذلك أمام وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي يوم الثلاثاء.

المهاجم الإنجليزي أصيب في منتصف الموسم وكان من المفترض غيابه عن المباريات حتى نهاية الموسم، لكن توقف النشاط الكروي لمدة 3 أشهر ساعده على التعافي قبل استئناف الدوري الإنجليزي الأسبوع الماضي.

وأتم كين "علينا السعي للفوز بالمباريات من أجل التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل".

ورفع فريق المدرب جوزيه مورينيو رصيده بفضل الانتصار على وست هام إلى 45 نقطة يحتل بهم المركز السابع في جدول الترتيب.

ويبتعد توتنام عن ولفرهامبتون ومانشستر يونايتد صاحبي المركز السادس والخامس بفارق نقطة وحيدة ولهما مباراة أقل.

ويتقدم توتنام على منافسه شيفيلد يونايتد بفارق نقطة وللأخير لقاء أقل كذلك.

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