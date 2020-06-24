هاري كين: لا أجد مشكلة في أسلوب مورينيو

الأربعاء، 24 يونيو 2020 - 16:39

كتب : FilGoal

مورينيو وهاري كين

لا يجد هاري كين مهاجم توتنام أي مشكلات بسبب أسلوب لعب مدربه جوزيه مورينيو.

هاري كين

النادي : توتنام هوتسبر

توتنام هوتسبر

وقال كين في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "لا توجد لدي أي مشكلة مع طريقة لعب مورينيو".

وأضاف "مورينيو يلعب للفوز ونحن كذلك".

أخبار متعلقة
مورينيو: لم أحتج إلى ندومبيلي في مباراتي يونايتد ووست هام مورينيو: ما حدث لـ وست هام ضدنا ليس عادلا.. وسعدت بشيء واحد في مباراتينا مورينيو ردا على ميرسون: سأجيب هذه المرة بشكل لطيف لأنني أحترمه

وكان بول ميرسون لاعب منتخب إنجلترا السابق قد صرح عقب تعادل توتنام مع مانشستر يونايتد يوم الجمعة أن كين يعاني ليسجل الأهداف في ظل أسلوب مورينيو الدفاعي، وتوقع أن يفكر في الانتقال لفريق آخر إذا استمرت الأمور كما هي.

وأوضح كين "النقاد والجماهير لديهم آراء ولكنني أشعر بحالة جيدة وبشعور إيجابي، وأحاول ألا استمع لما يقال".

كين عاد لهز الشباك بعد فترة طويلة من الغياب بسبب الإصابة، وذلك أمام وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي يوم الثلاثاء.

المهاجم الإنجليزي أصيب في منتصف الموسم وكان من المفترض غيابه عن المباريات حتى نهاية الموسم، لكن توقف النشاط الكروي لمدة 3 أشهر ساعده على التعافي قبل استئناف الدوري الإنجليزي الأسبوع الماضي.

وأتم كين "علينا السعي للفوز بالمباريات من أجل التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل".

ورفع فريق المدرب جوزيه مورينيو رصيده بفضل الانتصار على وست هام إلى 45 نقطة يحتل بهم المركز السابع في جدول الترتيب.

ويبتعد توتنام عن ولفرهامبتون ومانشستر يونايتد صاحبي المركز السادس والخامس بفارق نقطة وحيدة ولهما مباراة أقل.

ويتقدم توتنام على منافسه شيفيلد يونايتد بفارق نقطة وللأخير لقاء أقل كذلك.

اقرأ أيضا:

طبيب الزمالك ينضم لاجتماع مرتضى مع كارترون وشيكابالا

إنبي: 4 حالات مصابة بـ كورونا في الفريق

اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول مصير تقنية الـVAR

الاتحاد السكندري يعلن حالة كورونا

مران الأهلي الأول بعد كورونا

العشري: اسئناف الدوري بات رسميا

في إنجلترا الدوري الإنجليزي الممتاز
نرشح لكم
أخر الأخبار
بعد اجتماع المدربين - المزين: لم يتم مراعاة فارق الإمكانيات.. أبلغونا أن الدوري كل 72 ساعة 25 دقيقة | الدوري المصري
كارتيرون: أفضل إقامة نسخة جديدة من الدوري.. ونريد شهرين إعداد 25 دقيقة | الدوري المصري
هاري كين: لا أجد مشكلة في أسلوب مورينيو 39 دقيقة | الدوري الإنجليزي
جوارديولا يجيب عن: طريقة تعويض غياب أجويرو وهل يتحمل فريقه الضغط البدني 44 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رسميا - عمر جابر يمدد تعاقده مع بيراميدز حتى 2024 54 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – طبيب الزمالك ينضم لاجتماع مرتضى مع كارترون وشيكابالا لاتخاذ قرر استئناف النشاط ساعة | الدوري المصري
فرج عامر ينفي ظهور أي إصابات بـ كورونا في فريق سموحة 2 ساعة | الدوري المصري
جوارديولا: أجويرو يخضع لجراحة في الركبة.. ولا نعلم بعد مدة غيابه 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير يوناني: أزمة جديدة لـ عمرو وردة بسبب مراسلة صحفية 2 حبس محمود حمد لاعب المصري 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الشروع في القتل 3 مرتضى منصور: وقعنا صفقتين لـ الزمالك من العيار الثقيل 4 اتحاد الكرة يعلن 6 حالات إيجابية بفيروس كورونا في الدوري المصري
قد ينال إعجابك