جوارديولا يجيب عن: طريقة تعويض غياب أجويرو وهل يتحمل فريقه الضغط البدني

تحدث بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عن حالة فريقه البدنية وطريقة تعامله مع الغيابات موضحا كيف سيعوض غياب سيرخيو أجويرو. وذلك في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة تشيلسي.

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزها موقع ناديه "نعاني من بعض الإصابات بعد مباراة الإثنين أمام بيرنلي وهو أمر طبيعي، علينا أن نرى كيف يمكننا تجنب الإصابات".

وأضاف "علينا أن نتعامل مع الموقف، ونؤهل أنفسنا بدنيا لمنافسات دوري أبطال أوروبا، هذا ما يتعين علينا القيام به".

وعن حالة لاعبيه البدنية، صرح "ليس لدينا أي شكوك بدنية بشأن جابريل جيسوس، لكن لا يمكن لأي لاعب أن يلعب 90 دقيقة كل ثلاثة أيام".

وواصل "بعد إصابة أجويرو بإمكان رجيم ستيرلنج اللعب في مركز المهاجم الصريح، وحتى إلكاي جوندوجان يستطيع، لدينا خيارات مختلفة".

واستطرد المدرب الإسباني "كلاوديو برافو عاد وتدرب مع الفريق، وسنناقش مسألة عقده خلال الأيام القليلة المقبلة".

وعن مدرب تشيلسي، أوضح بيب "فرانك لامبارد كان لاعبا استثنائيا، وسيكون مدربا استثنائيا، لقدم قدم موسما جيدا بالفعل، ويسعدني مشاهدة فريقه".

وتابع "فريق تشيلسي من صفوة كرة القدم الأوروبية، ويملك لاعبون مذهلون في كل الخطوط".

ويلعب سيتي قمة الجولة 31 من الدوري الإنجليزي ضد تشيلسي، والخسارة فيها قد تتوج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي رسميا في حالة فوزه على كريستال بالاس الأربعاء.

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