رسائل نارية من مرتضى: متحدث رئاسة الوزارء "أهلاوي".. وشخصان يحددان موقف الزمالك من الدوري

الأربعاء، 24 يونيو 2020 - 01:33

كتب : FilGoal

مرتضى منصور - الزمالك - مازيمبي

كشف مرتضى منصور رئيس الزمالك عن موقفه ناديه من إكمال مسابقة الدوري المصري للموسم الجاري 2019-2020.

ووجه مرتضى منصور رئيس الزمالك العديد من الرسائل النارية عبر قناة ناديه.

وأفصح مرتضى عن أن باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق والقائد محمود عبد الرازق "شيكابالا" هما من سيقرران مع باقي اللاعبين استكمال الدوري من عدمه.

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كذلك كشف عن إبرام صفقتين جدد لفريقه واقترابه من إنهاء صفقة ثالثة.

وكل ما يلي جاء على لسان مرتضى منصور في قناة الزمالك:

*** "سيظل الزمالك هو نادي القرن الإفريقي الحقيقي سواء أقرت المحكمة الرياضية الدولية ذلك أم لا".

*** "عمرو الجنايني ليس له علاقة بالزمالك وكل ما كان يفعله هو استفزاز جماهير الأهلي ولكن في وقت الجد لا يفعل شيئا".

*** "اتحاد الكرة أصدر حكما لصالح الزمالك ضد أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز يقضي بإعادته لمبلغ 10 ملايين جنيه لنا وهو المبلغ الذي حصل عليه من الزمالك قبل الرحيل إلى بيراميدز ولم يعيده".

*** "إذا رفض المدربون في اجتماعهم مع المدير الفني لاتحاد الكرة استكمال الدوري، هل أستطيع أن أقنعهم بالعودة في قرارهم".

*** "إذا رفض المحترفون فرجاني ساسي أو أشرف بنشرقي اللعب خوفا من الإصابة بالكورونا، هل أجبرهم على المشاركة وكل هذا من أجل عيون محمود الخطيب ليفوز الأهلي بالدوري".

*** "قرار رئاسة الوزارء بإعادة فتح الأندية قرار صائب ونحن قادرون على تنفيذه والسيطرة على أعضاء النادي وحمايتهم.. ولكن الأمر الآخر ليس في يدينا".

*** "غدا سنعقد اجتماعا مع اللاعبين وما سيقوله قائد الفريق هو ما سننفذه، وإذا قال لنا لا نستطيع لعب مباريات الدوري سننفذ لذلك لأنهم من سيلعبون وليس نحن، وما سيقرره المدير الفني هو ما سينفذه مجلس إدارة الزمالك".

*** "ما ذكره المتحدث الإعلامي لرئاسة الوزارء غير صحيح لأنه قال إن قرار الحكومة استئناف الدوري ولكن القرار هو عودة النشاط، لكنه قال ذلك لأنه أهلاوي".

*** "أنهينا إبرام صفقتين سوبر ويتبقى صفقة واحد يعمل فاروق جعفر عليها وعندما تكتمل سنعلن عن جميع اللاعبين الجدد".

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