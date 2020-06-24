عبد الحفيظ: برنامج إعداد بدني وفني من فايلر.. وتقسيم اللاعبين على مجموعتين يوميا

الأربعاء، 24 يونيو 2020 - 12:49

كتب : حسام نور الدين أحمد الخولي

مران الأهلي الصباحي

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالجهاز الفني للأهلي، عن استمرار تدريبات الفريق على مجموعتين يوميا.

واستأنف الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الأربعاء لأول مرة بعد غياب 3 أشهر بسبب فيروس كورونا.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "تستمر تدريبات الفريق على مجموعتين يوميا خلال الفترة المقبلة".

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وأضاف "هناك برنامج إعداد بدني وفني وضعه الجهاز الفني بقيادة ريني فايلر وبدأنا في تنفيذه بعد العودة للمران على ملعب التتش".

وكان الأهلي قد قام بتقسيم لاعبيه على مجموعتين الأولى في الثامنة والنصف صباحا والثانية في العاشرة والنصف.

وتابع عبد الحفيظ "المجموعة التي خاضت مرانها في الثامنة والنصف صباح اليوم تعود للتدريبات غدا في العاشرة والنصف صباحا".

وأتم تصريحاته "بينما المجموعة التي خاضت مرانها في العاشرة والنصف صباح اليوم تعود غدا للتدريبات في الثامنة والنصف صباحا".

وكان الثنائي حمدي فتحي ومحمد محمود قد خاضا تدريبات تأهيلية استعدادا للعودة للتدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

أما صالح جمعة فتواجد وأدى تدريبات بدنية في صالة الألعاب الرياضية.

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