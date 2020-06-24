جوارديولا: أجويرو يخضع لجراحة في الركبة.. ولا نعلم بعد مدة غيابه

الأربعاء، 24 يونيو 2020 - 15:11

كتب : FilGoal

أجويرو

قال جوسيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن سيرخيو أجويرو لاعبه سيخضع لجراحة في الركبة يوم الخميس وبعدها سيتحدد مدة غيابه عن الفريق. وذلك في المؤتمر الصحفي.

سيرخيو أجويرو

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

وصرح بيب قائلا: "غدا سيخضع سيرخيو أجويرو لجراحة في الركبة".

وأضاف "بمجرد انتهاء الجراحة سنعلم متى سيعود للعب معنا".

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وواصل "لا أعلم حاليا إن كان بإمكانه العودة للعب معنا في دوري الأبطال".

أجويرو خرج بديلا قبل نهاية الشوط الأول في مباراة فريقه ضد بيرنلي يوم الإثنين على ملعب الاتحاد بسبب الإصابة.

وسافر صاحب الـ32 عاما إلى مدينة برشلونة للخضوع للعلاج تحت رعاية الجراح رامون كوجات الذي أشرف على علاج عدد كبير من لاعبي سيتي في السنوات الأخيرة.

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