جوارديولا: أجويرو يخضع لجراحة في الركبة.. ولا نعلم بعد مدة غيابه

قال جوسيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن سيرخيو أجويرو لاعبه سيخضع لجراحة في الركبة يوم الخميس وبعدها سيتحدد مدة غيابه عن الفريق. وذلك في المؤتمر الصحفي.

سيرخيو أجويرو النادي : مانشستر سيتي مانشستر سيتي

وصرح بيب قائلا: "غدا سيخضع سيرخيو أجويرو لجراحة في الركبة".

وأضاف "بمجرد انتهاء الجراحة سنعلم متى سيعود للعب معنا".

وواصل "لا أعلم حاليا إن كان بإمكانه العودة للعب معنا في دوري الأبطال".

أجويرو خرج بديلا قبل نهاية الشوط الأول في مباراة فريقه ضد بيرنلي يوم الإثنين على ملعب الاتحاد بسبب الإصابة.

وسافر صاحب الـ32 عاما إلى مدينة برشلونة للخضوع للعلاج تحت رعاية الجراح رامون كوجات الذي أشرف على علاج عدد كبير من لاعبي سيتي في السنوات الأخيرة.

اقرأ أيضا

اتحاد الكرة يعلن 6 حالات إيجابية بـ كورونا في الدوري

صور - مران الأهلي الأول بعد كورونا على مجموعتين

الكشف عن أندية الـ 6 حالات المصابة بالكورونا في الدوري

خطة الأهلي للتدريبات اليومية

عبد الحفيظ يكشف عما دار مع اللاعبين في التدريب الأول